Спростування

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На вимогу ТОВ "Демурінський ГЗК" "Телеграф" спростовує інформацію, що опублікована в матеріалі від 24.10.2023 року Україна може продати ільменіт ворогу: напівдетективна історія титанового руднику.
Не відповідає дійсності інформація, що ДемГЗК продавав ставроліт польским покупцям.
Не відповідає дійсності така інформація: Циркон частково відправили в Італію, частково — продали трейдерам дніпропетровського бізнесмена Дмитра Візгалова. Інформація щодо продажу в Італію та трейдерам Дмитра Візгалова.
Не відповідає дійсності інформація про 3000 тонн ільменіту, що зберігаються на складі в Запоріжжі.
Не відповідає дійсності така інформація: Спочатку новий менеджмент хотів переробити ільменіт ДемГЗК на ЗТМК
"Телеграф" приносить вибачення за помилки.