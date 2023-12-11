Спростування

На вимогу ТОВ "Демурінський ГЗК" "Телеграф" спростовує інформацію, що опублікована в матеріалі від 24.10.2023 року Україна може продати ільменіт ворогу: напівдетективна історія титанового руднику.

Не відповідає дійсності інформація, що ДемГЗК продавав ставроліт польским покупцям.

Не відповідає дійсності така інформація: Циркон частково відправили в Італію, частково — продали трейдерам дніпропетровського бізнесмена Дмитра Візгалова. Інформація щодо продажу в Італію та трейдерам Дмитра Візгалова.

Не відповідає дійсності інформація про 3000 тонн ільменіту, що зберігаються на складі в Запоріжжі.

Не відповідає дійсності така інформація: Спочатку новий менеджмент хотів переробити ільменіт ДемГЗК на ЗТМК

"Телеграф" приносить вибачення за помилки.