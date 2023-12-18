Гладковський виграє мільярди: скандальний екс-партнер Петра Порошенка може залишити державний Укрексімбанк без грошей

Що робити, коли борг наближається до 7 млрд гривень? Рецепт від Олега Гладковського

Компанія "Богдан Моторс" колишнього партнера Петра Порошенка, Олега Гладковського, виграє в державного Укрексімбанку 900 млн грн. Ще більшу суму "Богдан Моторс" зекономить на іноземних банкірах. От що відбувається.

6 грудня у справі про банкрутство ПрАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс" (Дніпро), що колись була найбільшим в Україні виробником автобусів, тролейбусів та легкових авто, сталася знакова подія. Один з найбільших кредиторів компанії — державний Укрексімбанк — не зміг домогтися повернення боржнику його ключових активів, які можна було б виставити на торги. І тепер створені всі умови для того, щоб наближені до боржника структури повернули собі компанію, "пробачивши" кредиторам мільярдні борги.

Засновник "Богдан Моторс" — Олег Гладковський (до 2004 року його прізвище було Свинарчук). За часів президентства Петра Порошенка він був першим заступником Секретаря РНБО. Гладковський контролював весь експорт зброї з України як голова Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Після того, як Порошенко програв вибори, бізнес "Богдану" став почуватись гірше. Справу про банкрутство "АК "Богдан Моторс" було відкрито ще 23 грудня 2020 року. За декілька тижнів до цього компанія змінила адресу. До банкрутства вона вона була прописана в "гнізді" компаній Петра Порошенка та його давніх партнерів Ігоря Кононенка та Олега Гладковського (вул. Електриків, 29А). А переїхала до Дніпра (на пл.Соборна, будинок 1Б). Замість Віталія Старосуда, що керував "Богдан Моторс" з 2013 року, новим головою компанії став 30-річний маловідомий житель Полтави Святослав Форостян. "Святослав — це яскравий приклад кар'єриста. Хлопець працює в будівельній компанії і не представляє життя без офісу, зустрічі, дзвінків і документів" — такий інтригуючий опис майбутнього керівника в 2017 році з'явився на сайті vgorode.ua в розділі "В активному пошуку: ТОП-10 хлопців ВКонтакте з Полтави, які шукають другу половинку".

А от увійти до списку ТОП-10 топ-менеджерів українських заводів молодий кар'єрист не встиг. На момент його призначення "Богдан Моторс" вже був скоріше мертвим, ніж живим. Компанія зупинила виробництво і звільнила майже всіх робітників. Тож подібна ротація разом зі зміною адреси виглядала скоріше як намагання заплутати сліди та ускладнити життя кредиторам, які здебільшого перебували в Києві. Банкрутство почалось з позову фінансової компанії "Фінворк". "Богдан Моторс" заборгував їй близько 5,9 млн грн. Цікаво, що "Фінворк" викупив цей борг у ТОВ "Автомобільна Група "Богдан" тільки у жовтні 2020 р. І продавець при цьому залишився одним з найбільших кредиторів "АК "Богдан Моторс".

Масштаб фінансової катастрофи став зрозумілим в квітні 2021, коли суд затвердив грошові вимоги кредиторів до боржника, а згодом визнав компанію банкрутом. Згідно з судовими матеріалами, загальна кредиторська заборгованість "АК "Богдан Моторс" склала близько 6,7 млрд грн. Більш ніж 3 млрд грн прийшлося на структури з орбіти Гладковського та членів його сім’ї, а 2,7 млрд — на незалежні банки (UniCredit Bank AG та "Укрексімбанк"). Проте оскільки майже всі вимоги банків були внесені до реєстру окремо (як забезпечені заставою), контроль над комітетом кредиторів перейшов до умовної "Групи Свинарчука".

Борг "Богдан Моторс"

Першу скрипку в ній відіграє кіпрська компанія Sarevin Investments. Вона може похвалитися одним з найбезглуздіших сайтів світу. За даними "Телеграфу", її бенефіціарним власником записаний киянин Дмитро Литвинець. Це людина Олегу Гладковському не чужинець. В 2014-2018 Литвинець був членом наглядової ради "АК "Богдан Моторс", а зараз очолює австрійську холдингову компанію Bogdan Holding, якою через кіпрську Hesutu Limited до останнього часу володів Гладковський.

Sarevin став кредитором "АК "Богдан Моторс" в 2016 році, викупивши борги цієї компанії перед Німецьким товариством з інвестицій і розвитку (DEG) та Нідерландським банком розвитку (FMO). Останні ще в 2007 році уклали довгострокову кредитну угоду з ВАТ "Луцький автомобільний завод", що в 2009 р. було перейменовано в "АК "Богдан Моторс", на загальну суму 45 млн євро. До Sarevin відійшли борги на загальну суму біля 70 млн євро (кредити плюс відсотки).

В стані "сплячого" кредитора Sarevin перебував декілька років, і прокинувся лише наприкінці 2020 року. За декілька місяців до початку банкрутства, в вересні 2020 року, ця компанія підписала договір з "АК "Богдан Моторс" про зміну іпотечного договору від 2007 року, а в листопаді-2020 — 4 договори про задоволення вимог іпотекодержателя

та купівлі-продажу. Згідно з першими двома, Sarevin в рахунок часткового списання заборгованості на суму близько 300 млн грн отримав "комплекс будівель та споруд, що розташований по вул. Сумгаїтська, 8/2 в м. Черкаси". А за двома договорами купівлі-продажу Sarevin в рахунок списання ще 7,5 млн грн боргу додатково отримав будівлі площею 7 тис кв. м по тій же адресі.

По факту мова йде про найголовніший актив "АК "Богдан Моторс" — його автоскладальний завод № 2, який був побудований в 2008 році за 350 млн доларів та розрахований на випуск 120 тис легкових автомобілів (Hyundai та Lada) на рік. В 2014 завод фактично став банкрутом через занепад ринку, проте з початком АТО він перепрофілювався і розпочав виробництво автомобілів для українських військових. Мова йшла про вантажівки Богдан-МАЗ, бронемашини Богдан Барс-8, позашляховики Богдан 2251 та Богдан 2351. Але після того, як Порошенко програв вибори президента Володимиру Зеленському, у правоохоронців виникло багато питань до Гладковського та його "Богдану" з приводу постачання машин військовим за завищеними цінами. В результаті компанія втратила головного замовника, і її банкрутство було вже справою часу.

Заяву про визнання недійсними договорів, які Sarevin підписала з "АК "Богдан Моторс", та вимогу повернути останньому майно автоскладального заводу № 2, Укрексімбанк подав два тижні тому в рамках ліквідації "АК "Богдан Моторс". Представник банку зазначив, що "вчинення боржником з компанією Sarevin Investments оспорюваних правочинів призвели до суттєвого зменшення активів боржника. В той час як строк виконання зобов`язання перед банком, як кредитором, вже настав, що в свою чергу свідчить про те, що боржник діяв очевидно недобросовісно та зловживав правами стосовно інших кредиторів, в тому числі банку". За даними Укрексімбанку, виведене Sarevin майно складало єдиний майновий комплекс автоскладального заводу № 2 разом з обладнанням, яке досі знаходиться в заставі Укрексімбанку, і яке ліквідатор "АК "Богдан Моторс" не один рік намагається продати. В минулому році українські ЗМІ поспішили написати, що "Укрексімбанк придбав майно збанкрутілої "АК"Богдан Моторс" Олега Гладковського", проте цього так і не сталося — аукціони з продажу луцького автоскладального заводу (там збиралися автобуси та тролейбуси), а згодом і обладнання черкаського заводу були скасовані.

Проте доводи Укрексімбанку суд не сприйняв. "АТ "Укрексімбанк" не надано належних доказів та не наведено жодних обґрунтувань того, що вчиняючи оспорювані правочини, АТ "АК "Богдан Моторс" мало намір завдати шкоди іншій особі, натомість при укладенні спірного правочину, АТ "АК "Богдан Моторс" діяв з метою зменшення обсягу кредиторської заборгованості" — вирішив суд 6 грудня. І зазначив також, що банк не навів підстав, які б дозволили кваліфікувати Sarevin як заінтересовану особу стосовно АТ "АК "Богдан Моторс".

Для Укрексімбанку, як і для UniCredit Bank, це фактично означає втрату останньої реальної можливості отримати бодай які суттєві гроші. За даними Укрексімбанку, операції з Sarevin коштували "АК "Богдан Моторс" втрати активів, які коштували 375 млн грн. Очевидно, що власник Sarevin не хотів доводити справу до їх реалізації на біржі, де за них могли би поборотися інші претенденти, і залишив їх собі. І в цій ситуації йому варто чекати на суттєве зменшення ціни активів, які продає ліквідатор "АК "Богдан Моторс" Євген Шиман. Тим більше, що останній виглядає достатньо лояльною до нього особою — разом з Sarevin він подав до суду заперечення на заяву Укрексімбанку, назвавши її необгрунтованною.