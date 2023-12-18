Гладковский выигрывает миллиарды: скандальный экс-партнер Петра Порошенко может оставить государственный Укрэксимбанк без денег

Что делать, когда долг близится к 7 млрд гривен? Рецепт от Олега Гладковского

Компания "Богдан Моторс" бывшего партнера Петра Порошенко Олега Гладковского выигрывает у государственного Укрэксимбанка 900 млн грн. Еще большую сумму "Богдан Моторс" сэкономит на иностранных банкирах. Вот что происходит.

6 декабря по делу о банкротстве ЧАО "Автомобильная Компания "Богдан Моторс" (Днепр), которая когда-то была крупнейшим в Украине производителем автобусов, троллейбусов и легковых автомобилей,произошло знаковое событие. Один из крупнейших кредиторов компании — государственный Укрэксимбанк — не смог добиться возвращения должнику его ключевых активов, которые можно было бы выставить на торги. И теперь созданы все условия для того, чтобы приближенные к должнику структуры вернули себе компанию, "простив" кредиторам миллиардные долги.

Основатель "Богдан Моторс" — Олег Гладковский (до 2004 года его фамилия была Свинарчук). Во времена президентства Петра Порошенко он был первым заместителем секретаря СНБО. Гладковский контролировал весь экспорт оружия из Украины как глава Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

После того, как Порошенко проиграл выборы, бизнес "Богдана" стал чувствовать себя хуже. Дело о банкротстве "АК "Богдан Моторс" было открыто еще 23 декабря 2020 года. За несколько недель до этого компания сменила адрес. До банкротства она была прописана в "гнезде" компаний Петра Порошенко и его давних партнеров Игоря Кононенко и Олега Гладковского (ул. .Электриков, 29А).А переехала в Днепр (на пл.Соборна, дом 1Б).Вместо Виталия Старосуда, руководившего "Богдан Моторс" с 2013 года, новым председателем компании стал 30-летний малоизвестный житель Полтавы Святослав Форостян. это яркий пример карьериста. Парень работает в строительной компании и не представляет жизни без офиса, встречи, звонков и документов" — такое интригующее описание будущего руководителя в 2017 году появилось на сайте vgorode.ua в разделе "В активном поиске: ТОП-10 ребят ВКонтакте из Полтавы, ищущих вторую половинку".

А вот войти в список ТОП-10 топ-менеджеров украинских заводов молодой карьерист не успел. К моменту его назначения "Богдан Моторс" уже был скорее мертвым, чем живым. Компания остановила производство и уволила почти всех рабочих. Поэтому подобная ротация вместе с изменением адреса выглядела скорее как попытка запутать следы и усложнить жизнь кредиторам, в основном находившимся в Киеве. Банкротство началось с иска финансовой компании "Финворк". "Богдан Моторс" должен ей около 5,9 млн грн. Интересно, что "Финворк" выкупил этот долг у ООО "Автомобильная группа "Богдан" только в октябре 2020 г. И продавец при этом остался одним из крупнейших кредиторов "АК "Богдан Моторс".

Масштаб финансовой катастрофы стал ясен в апреле 2021 года, когда суд утвердил денежные требования кредиторов к должнику, а впоследствии признал компанию банкротом. Согласно судебным материалам, общая кредиторская задолженность "АК "Богдан Моторс" составила около 6,7 млрд грн. Более 3 млрд грн пришлось на структуры с орбиты Гладковского и членов его семьи, а 2,7 млрд — на независимые банки ( UniCredit Bank AG и "Укрэксимбанк") Однако почти все требования банков были внесены в реестр отдельно (как обеспечены залогом), контроль над комитетом кредиторов перешел в условную "Группу Свинарчука".

Долг "Богдан Моторс"

Первую скрипку в ней играет кипрская компания Sarevin Investments. Она может похвастаться одним из самых дурацких сайтов мира. По данным "Телеграфа", ее бенефициарным владельцем записан киевлянин Дмитрий Литвинец. Это человек Олегу Гладковскому не чужак. В 2014-2018 Литвинец был членом наблюдательного совета "АК "Богдан Моторс", а сейчас возглавляет австрийскую холдинговую компанию Bogdan Holding, которой через кипрскую Hesutu Limited до последнего времени владел Гладковский.

Sarevin стал кредитором "АК "Богдан Моторс" в 2016 году, выкупив долги этой компании перед Немецким обществом по инвестициям и развитию (DEG) и Нидерландским банком развития (FMO). Последние еще в 2007 году заключили долгосрочное кредитное соглашение с ОАО "Луцкий автомобильный завод" ", что в 2009 г. было переименовано в "АК "Богдан Моторс", на общую сумму 45 млн. евро. В Sarevin отошли долги на общую сумму около 70 млн евро (кредиты плюс проценты).

В состоянии "спящего" кредитора Sarevin находился несколько лет и проснулся лишь в конце 2020 года. За несколько месяцев до начала банкротства, в сентябре 2020 года, эта компания подписала договор с "АК "Богдан Моторс" об изменении ипотечного договора от 2007 года, а в ноябре-2020 — 4 договора об удовлетворении требований ипотекодержателя

и купли-продажи. Согласно первым двум, Sarevin в счет частичного списания задолженности на сумму около 300 млн грн получил "комплекс зданий и сооружений, расположенный по ул. Сумгаитская, 8/2 в г. Черкассы". А по двум договорам купли-продажи Sarevin в счет списания еще 7,5 млн грн долга дополнительно получил здания площадью 7 тыс. кв. м по тому же адресу.

По факту речь идет о самом главном активе "АК "Богдан Моторс" — его автосборочном заводе № 2, который был построен в 2008 году за 350 млн долларов и рассчитан на выпуск 120 тыс легковых автомобилей (Hyundai и Lada) в год. В 2014 завод фактически стал банкротом из-за упадка рынка, однако с началом АТО он перепрофилировался и начал производство автомобилей для украинских военных.Речь шла о грузовиках Богдан-МАЗ, бронемашины Богдан Барс-8, внедорожники Богдан 2251 и Богдан 2351. Но после того, как Порошенко проиграл выборы президента Владимиру Зеленскому, у правоохранителей возникло много вопросов к Гладковскому и его "Богдану" по поводу поставки машин военным по завышенным ценам, в результате чего компания потеряла главного заказчика, и ее банкротство было уже делом времени.

Заявление о признании недействительными договоров, подписанных Sarevin с "АК "Богдан Моторс", и требование вернуть последнему имущество автосборочного завода № 2, Укрэксимбанк подал две недели назад в рамках ликвидации "АК "Богдан Моторс". Представитель банка отметил, что "совершение должником с компанией Sarevin Investments оспариваемых сделок привели к существенному уменьшению активов должника. В то время как срок выполнения обязательства перед банком, как кредитором, уже наступил, что в свою очередь свидетельствует о том, что должник действовал очевидно недобросовестно и злоупотреблял правами по отношению к другим кредиторам, в том числе банку". По данным Укрэксимбанка, выведенное Sarevin имущество составляло единый имущественный комплекс автосборочного завода № 2 вместе с оборудованием, которое до сих пор находится в залоге Укрэксимбанка, которое ликвидатор "АК "Богдан Моторс" не один год пытается продать. В прошлом году украинские СМИ поспешили написать, что "Укрэксимбанк приобрел имущество обанкротившейся "АК"Богдан Моторс" Олега Гладковского", однако этого так и не произошло — аукционы по продаже луцкого автосборочного завода (там собирались автобусы и троллейбусы), а впоследствии и оборудование черкасского завода были отменены.

Однако доводы Укрэксимбанка суд не принял. "АО "Укрэксимбанк" не предоставлено надлежащих доказательств и не приведено никаких обоснований того, что совершая оспариваемые сделки, АО "АК "Богдан Моторс" намеревалось нанести ущерб другому лицу, при заключении спорной сделки, АО "АК "Богдан Моторс" действовал с целью уменьшения объема кредиторской задолженности» — решил суд 6 декабря. И отметил также, что банк не привел оснований, которые позволили бы квалифицировать Sarevin как заинтересованное лицо в отношении АО "АК "Богдан Моторс".

Для Укрэксимбанка, как и для UniCredit Bank, это фактически означает утрату последней реальной возможности получить какие-либо существенные деньги. По данным Укрэксимбанка, сделки с Sarevin стоили "АК "Богдан Моторс" потери активов, которые стоили 375 млн грн. Очевидно, что владелец Sarevin не хотел доводить дело до их реализации на бирже, где за них могли бы побороться другие претенденты, и оставил их И в этой ситуации ему следует ожидать существенного уменьшения цены активов, которые продает ликвидатор "АК "Богдан Моторс" Евгений Шиман. Тем более что последний выглядит достаточно лояльным к нему лицом — вместе с Sarevin он подал в суд возражения на заявление Укрэксимбанка, назвав его необоснованным.