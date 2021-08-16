У мерії Києва чергові обшуки у справі Подольського мосту: у Кличка кажуть про політичний тиск

Прокуратура прийшла в КМДА з обшуками.

Міська прокуратура Києва проводить обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Про це інформує прес-служба столичної прокуратури в Фейсбук.

Повідомляється, що обшуки йдуть в рамках розслідування справи про розкрадання коштів під час будівництва Подільського пішохідного моста через Дніпро.

Крім Департаменту КМДА силовики також навідалися до КП "Дирекція з будівництва дорожньо-транспортних споруд м.Києва", ДП "Укрдержбудекспертиза", а також до генерального підрядника і підрядним організаціям.

Згідно з даними прокуратури, між виконуючим обовʼязки директора КП і генпідрядником було складено акт прийому-передачі робіт з фарбування конструкцій моста. Втім, встановлено, що її не проводилося.

Тим самим, пишуть в прокуратурі, міському бюджету було завдано збитків у розмірі 4,5 мільйона гривень.

Разом з тим, в КМДА заявили, що документи по цій справі неодноразово вилучалися і перевірялися правоохоронцями. Дані обшуки там назвали політичним актом і системним тиском.

"Все це спрямовано на створення негативного іміджу столичної влади і на створення перешкод для втілення важливих для міста і киян проектів", — говорять в КМДА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що з початку 2020 року вартість паркування в Києві виросла приблизно в 3,5 рази. Незважаючи на це водії постійно скаржаться, що місць на парковках постійно не вистачає.