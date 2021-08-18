Військова міць вражає

У середу, 18 серпня, на репетицію військового параду перед Днем незалежності України на центральні вулиці столиці вийшли як тисячі військових, так і військова техніка з авіацією.

Ефектні фото і відео з місця подій зробив фотокореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

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Варто зауважити, що в ході репетиції показали разноманітні одиниці сучасної броньованої та бойової техніки, що є на озброєнні української армії.

Серед іншого Хрещатиком провели ті самі турецькі ударні безпілотники Bayraktar TB2, які Україна так довго чекала.

Також над Києвом знову пролетів знаменитий літак ДП "Антонов" АН-225 "Мрія".

Дивіться на фото і відео, як це було:

Як повідомляв "Телеграф", в центрі Києва до 24 серпня пройде ще дві великі репетиції параду, через що перекриють масу вулиць.