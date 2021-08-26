Земельний магнат з 20 мільйонами готівки: що відомо про нардепа Олександра Трухіна, ймовірно причетного до аварії з головним арбітром УАФ

Можливий винуватець аварії є крупним землевласником

Під час святкових вихідних у Києві потрапив в аварію голова Комітету арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) Лучано Лучі. В його машину, на вʼїзді в Київ влетіла автівка Audi, за кермом якої міг бути народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, повідомляють ЗМІ.

Так, 23 серпня о 15:45 у Дарницькому районі столиці в авто, де разом із Лучі перебував його помічник Роман Лишень (ймовірно перекладач) і водій, врізалась автівка. За даними УАФ, автомобіль Лучі в момент удару стояв на перехресті і чекав зеленого сигналу світлофора. Після аварії Лучі та Лишень перенесли операції та залишились у лікарні, їх стан в УАФ охарактеризували як середньої тяжкості.

Лучіано Лучі після аварії переніс операцію

Ймовірні фото та відео цієї аварії були оприлюднені в Facebook на сторінці "Дтп. Київ. Юа". В коментарях до допису користувачі зазначають, що водій-винуватець нібито міг перебувати в нетверезому стані.

Коментарі до допису про ДТП

Як розповіли "Телеграфу" однопартійці Трухіна, від коментарів щодо аварії нардеп відмовляється. У пресслужбі політсили реагувати на інцидент також відмовились.

"Телеграф" звернувся за коментарем до представників правоохоронних органів. В поліції Києва виданню повідомили, що за фактом аварії відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху), однак ні про причетність нардепа, ні про алкогольне спʼяніння винуватця аварії інформації не надали.

Олександр Трухін — народний депутат і …

Ми вирішили поцікавитися, хто такий Олександр Трухін, та чому аварію, до якої він може бути причетний, намагаються приховати. Відкривши декларацію нардепа, дещо стає зрозумілим — він володіє величезною кількістю обʼєктів нерухомості.

У обранця є квартира в Дніпрі, при цьому він орендує ще одну квартиру на 120,6 кв. м. з паркомісцем, а також знімає номер у готелі "Київ" навпроти Верховної Ради.

Крім іншого, в декларації вказано 118 ділянок в селі Андріївка на Полтавщині, оформлених за договором емфітевзису (користування чужим майном у сільськогосподарських цілях — Ред.). Загальна площа орендованих ділянок — майже 1 млн кв.м. (100 га), у власності знаходиться ще більше 120 тис. кв.м (12 га).

Цікаво, що нардеп не довіряє свої гроші банкам — готівкою Трухін зберігає понад 20 млн гривень, однак це не завадило йому оформити кредит на понад 700 тис. грн.

В селі Андріївка на Полтавщині проживає менше 500 людей

Після того, як Трухін став нардепом, він змінив свій Porsche Cayenne 2014 р.в. на свіжіший Volkswagen Toureg (2018 року). Щоправда, офіційно депутат авто орендує у фермерського господарства "Екодобробут", засновником якого.. він сам і є. Також є засновником ряду агрофірм на Полтавщині.

Як повідомлялося раніше, у центрі Миколаєва фура знесла прокурорку прямо на "зебрі". В результаті ДТП постраждалу відвезли в лікарню.