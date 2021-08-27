У Подільському районі Києва вбили і розчленували жінку

У Києві в одній з міських квартир знайшли тіло — жінку вбили і розчленували.

У столичній квартирі в Подільському районі знайшли розчленоване тіло жінки. 27 серпня чоловік прийшовши з візитом до родича, виявив в його квартирі фрагменти тіла невідомої жінки. Кривава знахідка була виявлена в приміщенні на проспекті Правди в Києві.

Про це повідомляє Національна поліція столиці.

Поліцейських на місце викликали о 11:40 в п’ятницю. На місці працювали слідчі, судмедексперт і криміналісти, опитали можливих свідків і чоловіка, який знайшов тіло. Особу жінки ідентифікувати не вдалося, над цим працюють правоохоронці.

Поліція також вивчає всі обставини злочину та шукає можливого зловмисника. Вирішується питання про кваліфікацію даного злочину.

Раніше "Телеграф" писав, що в Росії зниклу дев’ятирічну школярку шукали два місяці, а знайшли в мішку в трохи більше ніж кілометрі від будинку. Ймовірного злочинця вже затримала поліція.

Також в сусідній державі затримали пару сатаністів, які займалися канібалізмом — одну з імовірних жертв знайшли цього літа.