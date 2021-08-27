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У суботу центр Києва перекриють для машин: які вулиці доведеться об’їжджати

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
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Автор
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У суботу центр Києва перекриють для машин: які вулиці доведеться об’їжджати Новина оновлена 27 серпня 2021, 17:29
Забіг у Києві

У Києві 28 серпня обмежать рух автомобілів на деяких вулицях.

У суботу, 28 серпня, в центрі Києва відбудеться забіг "Поважаю воїнів, біжу за Героїв України", тому деякі дороги столиці будуть перекриті і їх доведеться об’їжджати.

Про це в п’ятницю, 27 серпня, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відомо, що забіг відбудеться з 9:45 до 14:00.

У цей час ряд вулиць Києва буде перекритий для руху автомобілем.

Так виглядає маршрут учасників заходу: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) — вулиця Велика Васильківська — вулиця Павла Скоропадського — вулиця Басейна — вулиця Еспланадна — територія НСК «Олімпійський» — вулиця Саксаганського — вулиця Шота Руставелі — вулиця Басейна — вулиця Павла Скоропадського — вулиця Велика Васильківська — вулиця Хрещатик.

У забігу зможуть взяти участь всі охочі, це безкоштовно. Можна буде пробігти 2, 5 або 10 км і таким чином висловити свою подяку тим військовослужбовцям, які загинули та тим, що воюють на Донбасі.

Забіг відбудеться не тільки у Києві, а й в інших містах України.

Ініціативу щодо заходу висунула громадська організація "Славні епохи України".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 24 серпня на День Незалежності України в Одесі та Києві (в центрі міста і окремо на річці Дніпро) провели відразу два масштабних паради. Також в честь 30-річчя України відбувся "забіг у вишиванках".

Нагадуємо, що солдати з декількох країн НАТО взяли участь в параді до Дня Незалежності.

Також ми писали, що українські солдати під час репетиції параду заспівали скандальну пісню про Путіна.

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