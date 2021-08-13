Беспрецедентно: техника и солдаты нескольких стран НАТО выйдут на парад ко Дню независимости Украины

Почти тридцать солдат из Чехии беспрецедентно возьмут участие в военном параде, запланированном на 24 августа в День независимости Украины.

Об этом в четверг, 12 августа, сообщает "Hlidacipes".

Кроме того, Польша или Словакия отправят свою военную технику в дополнение к чешским солдатам.

Такие действия к 30-летию независимости Украины являются символическим жестом поддержки Киева из-за конфликта с Россией.

Хотя участие чешских солдат в праздновании важных юбилеев стран-партнеров Республики является обычной практикой, в этом году количество военных будет выше, чем обычно.

"Чешская армия отправит на эти торжества 27 членов пражского штаба экипажа, которые примут участие в военном параде", - подтвердил Марек Вала, пресс-секретарь Министерства обороны Республики.

Концепция празднования также будет указывать на то, что государства-члены НАТО, как и Чешская Республика, продолжают стоять в замороженном конфликте между Украиной и Россией.

"Участвуя в параде, мы показываем, что высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковые", - отмечает Вала.

Пока неизвестно, приедет ли в Киев кто-то из чешских конституционных чиновников, но совершенно очевидно, что президент Республики Милош Земан не посетит в Украину, ведь четыре года назад он назвал российскую аннексию Крыма "свершившимся фактом", то есть сделкой. Тогда украинская сторона осудила слова президента Чехии, заявив, что Земан не скрывал своих пророссийских взглядов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что к 30-летию независимости в Украине вводят новую монету.

Напоминаем, что 4 августа тысячи военных и силовиков отрепетировали парад ко дню независимости Украины. Военный парад станет частью трехдневного празднования Дня Независимости.

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