У Києві водій маршрутки ледь не скалічив пасажирку, протягнувши її по вулиці (фото)

У Києві пасажирка автобуса виявилася на землі через водія, який поспішив закрити двері і продовжив маршрут

У середу, 1 вересня, біля станції "Палац спорту" в Києві сталася надзвичайна подія.

Як повідомляють місцеві Телеграм-канали, водій автобуса, закривши вхідні двері, протягнув по вулиці пенсіонерку, яка не встигла вийти на зупинці. На щастя, її життю нічого не загрожує.

Очевидці нарікають, що швидка допомога нібито їхала більше 40 хвилин. Інші ж кажуть, що в київських маршрутках такі НП — нібито звичайна практика.

"На 470 маршруті, наприклад, це постійна історія. Люди просто вистрибують практично на ходу. Я цю ситуацію спостерігала багато разів! Тому завжди виходила через передні двері, попереджаючи водія, щоб не поспішав її закривати", — розповідає пасажирка.

Водій поспішив рушити, а пенсіонерка не встигла вийти і постраждала

Нагадаємо, на Гостомельському шосе недалеко від Гостомеля (Київська область) сталася дорожня пригода за участю малолітражки Hyundai і мікроавтобуса Mercedes, який перевозив пасажирів. В результаті ДТП ніхто не загинув, але багато людей постраждали і були госпіталізовані, про що з місця подій повідомив кореспондент "Телеграфу".