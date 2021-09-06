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В історію з побиттям таксистом іноземки в Києві втрутилася поліція

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
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Автор
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Таксист, який побив жінку в Києві Новина оновлена 06 вересня 2021, 19:49
Таксист, який побив жінку в Києві

Історія з побиттям отримала продовження.

У Києві водій таксі відвіз двох жінок до готелю на вулиці Госпітальній, а потім побив одну з них. Тепер йому готують підозру в скоєнні злочину.

Про це поінформувала пресслужба столичної поліції.

Відзначається, що про подію правоохоронці дізналися в ході моніторингу публікацій в соціальних мережах, після чого вони опитали потерпілу та свідків, а також перевірили записи з камер спостереження.

Через деякий час зловмисник був знайдений і доставлений у відділення. Ним виявився чоловік 1972 року народження, родом з Луганської області.

Правоохоронці відкрили справу за ч. 1 ст. 296 (хуліганство). Якщо вина чоловіка буде доведена, йому світить до 5 років обмеження волі.

Журналістка Ольга Немцева, яка оприлюднила початковий пост, відреагувала на подію і подякувала всім, хто допоміг з поширенням інформації. Також вона уточнила, що жінки зупинилися в готелі "Royal Olympic Hotel", а не "Президент", як вона повідомляла раніше.

Крім того, вона зазначила, що жінки приїхали з Британії та Туреччини, а не з Італії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Запорізькій області 38-річний чоловік тривалий час "кошмарить" неповнолітню дівчинку, загрожує їй, а одного разу навіть побив її однокласника. Поліціянти з неадекватним місцевим жителем чомусь зробити нічого не можуть.

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