Блогер Барабошко запросив прокурорів в відреставрований сквер Києва, де вони знайшли "розтрати"

Правоохоронці побачили розтрати при реконструкції столичного скверу, але на захист чиновників встав блогер

У понеділок, 6 вересня, прокуратура Києва повідомила, що правоохоронці проводять чергові обшуки у столичних чиновників. На цей раз — в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської районної державної адміністрації.

Як повідомили в міськпрокуратурі, обшуки проводять "в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА при здійсненні капітального ремонту скверу в Шевченківському районі столиці", розташованого на вул. О. Гончара 5-7.

Як розповіли в прокуратурі, в ході огляду скверу їх співробітники встановили, що роботи виконані неякісно, не в повному обсязі, з використанням матеріалів на суму близько 500 тис.грн. "Разом з тим, за вищевказаний об’єкт в кінці грудня 2020р Управлінням містобудування, архітектури та землекористування повністю проведена оплата робіт на всю суму договору в розмірі понад 1,4 млн гривень і підписані всі акти виконаних робіт", — йдеться в повідомленні.

На цьому можна було б ставити крапку, оскільки подібні новини вже стали буденними, навіть рядовими для Києва. Однак є один момент: на це повідомлення прокуратури відреагував блогер, громадський діяч і активіст Олександр Барабошко (відомий під псевдонімом Крус або Krus), який безпосередньо причетний до реконструкції згаданого скверу: саме його реконструкцію їх команда подавала на громадський бюджет.

Як пише на своїй сторінці в Facebook Барабошко, проект реконструкції скверу був дійсно складним в роботі: зайшли в нього пізно — в кінці 2020 року, "терміни реалізації обмежені, підрядники працювали вже і в дощ і холод".

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Він підтвердив, що сумарний бюджет реконструкції — 1,4 млр грн, а також розповів, що було зроблено за ці кошти.

"В рамках цього бюджету було реалізовано безбар’єрні доріжки, заїзди не тільки в сквері, а й на вулиці Гончара поблизу нього. Плитка без фасок для зручності мам з колясками і маломобільних жителів. Повністю замінено освітлення, круті вуличні меблі, оновлені спортивний та дитячий майданчик", — перераховує блогер і публікує фото того, як зараз виглядає оновлений сквер.

Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара Сквер на Гончара

Він також розповів, що була дискусія з жителями прилеглих будинків по зелені в обновлюваному сквері.

"Наші проекти такого формату явно не про розпили, в них навпаки постійно присутні моменти залучення додаткових ресурсів", — додав Барабошко.

Говорячи про кримінальне провадження щодо нібито розкрадань при реконструкції даного об’єкту, активіст запропонував прокурорам Київської міської прокуратури провести екскурсію в цей сквер і у будь-який інший де бюджет робіт більше в 2 рази "і подивитися, де була розтрата".

Разом з тим, громадський активіст бачить проблему ширше: "такі нападки на проекти Громадської бюджету є не надто позитивним сигналом, тому що їх і так не дуже люблять чиновники різного рівня, а на прикладі таких кейсів отримують приводи саботувати роботу замість підтримки інноваційних рішень".

Говорячи ж про главу Шевченківської РДА Олега Гаряга, то блогер навів як приклад власні досвід і спостереження, згідно з якими в цьому районі один з найвищих показників представлених проектів Громадської бюджету: "Тут їх завжди підтримають і дадуть реалізувати самі амбітні ідеї".

Як повідомлялося, в серпні в різних управліннях і департаментах КМДА правоохоронці провели ряд обшуків по різним кримінальним справам. Так, 16 серпня обшуки проходили в Департаменті транспортної інфраструктури міськадміністрації. Приводом для них стало розслідування справи про розкрадання коштів під час будівництва Подільського пішохідного моста через Дніпро.