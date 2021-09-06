Блогер Барабошко запросив прокурорів в відреставрований сквер Києва, де вони знайшли "розтрати"
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Правоохоронці побачили розтрати при реконструкції столичного скверу, але на захист чиновників встав блогер
У понеділок, 6 вересня, прокуратура Києва повідомила, що правоохоронці проводять чергові обшуки у столичних чиновників. На цей раз — в Управлінні містобудування та архітектури Шевченківської районної державної адміністрації.
Як повідомили в міськпрокуратурі, обшуки проводять "в рамках розслідування кримінальної справи за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами Управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА при здійсненні капітального ремонту скверу в Шевченківському районі столиці", розташованого на вул. О. Гончара 5-7.
Як розповіли в прокуратурі, в ході огляду скверу їх співробітники встановили, що роботи виконані неякісно, не в повному обсязі, з використанням матеріалів на суму близько 500 тис.грн. "Разом з тим, за вищевказаний об’єкт в кінці грудня 2020р Управлінням містобудування, архітектури та землекористування повністю проведена оплата робіт на всю суму договору в розмірі понад 1,4 млн гривень і підписані всі акти виконаних робіт", — йдеться в повідомленні.
На цьому можна було б ставити крапку, оскільки подібні новини вже стали буденними, навіть рядовими для Києва. Однак є один момент: на це повідомлення прокуратури відреагував блогер, громадський діяч і активіст Олександр Барабошко (відомий під псевдонімом Крус або Krus), який безпосередньо причетний до реконструкції згаданого скверу: саме його реконструкцію їх команда подавала на громадський бюджет.
Як пише на своїй сторінці в Facebook Барабошко, проект реконструкції скверу був дійсно складним в роботі: зайшли в нього пізно — в кінці 2020 року, "терміни реалізації обмежені, підрядники працювали вже і в дощ і холод".
Він підтвердив, що сумарний бюджет реконструкції — 1,4 млр грн, а також розповів, що було зроблено за ці кошти.
"В рамках цього бюджету було реалізовано безбар’єрні доріжки, заїзди не тільки в сквері, а й на вулиці Гончара поблизу нього. Плитка без фасок для зручності мам з колясками і маломобільних жителів. Повністю замінено освітлення, круті вуличні меблі, оновлені спортивний та дитячий майданчик", — перераховує блогер і публікує фото того, як зараз виглядає оновлений сквер.
Він також розповів, що була дискусія з жителями прилеглих будинків по зелені в обновлюваному сквері.
"Наші проекти такого формату явно не про розпили, в них навпаки постійно присутні моменти залучення додаткових ресурсів", — додав Барабошко.
Говорячи про кримінальне провадження щодо нібито розкрадань при реконструкції даного об’єкту, активіст запропонував прокурорам Київської міської прокуратури провести екскурсію в цей сквер і у будь-який інший де бюджет робіт більше в 2 рази "і подивитися, де була розтрата".
Разом з тим, громадський активіст бачить проблему ширше: "такі нападки на проекти Громадської бюджету є не надто позитивним сигналом, тому що їх і так не дуже люблять чиновники різного рівня, а на прикладі таких кейсів отримують приводи саботувати роботу замість підтримки інноваційних рішень".
Говорячи ж про главу Шевченківської РДА Олега Гаряга, то блогер навів як приклад власні досвід і спостереження, згідно з якими в цьому районі один з найвищих показників представлених проектів Громадської бюджету: "Тут їх завжди підтримають і дадуть реалізувати самі амбітні ідеї".
Як повідомлялося, в серпні в різних управліннях і департаментах КМДА правоохоронці провели ряд обшуків по різним кримінальним справам. Так, 16 серпня обшуки проходили в Департаменті транспортної інфраструктури міськадміністрації. Приводом для них стало розслідування справи про розкрадання коштів під час будівництва Подільського пішохідного моста через Дніпро.
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