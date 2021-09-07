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На будівництві елітного хмарочоса в Києві загинула людина (фото 18+)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Проект будівництва хмарочоса. Новина оновлена 07 вересня 2021, 13:27
Проект будівництва хмарочоса.

Трагедія сталася в Голосіївському районі столиці.

У південно-західній частині Києва на вулиці Антоновича, 136 з недобудованого будинку впав будівельник. Чоловік загинув на місці — медики констатували смерть.

Про це повідомляє телеграм канал ДТП Київ.

На Антоновича, 136 впав будівельник.
На Антоновича, 136 впав будівельник.
На Антоновича 136 загинув будівельник.
На Антоновича 136 загинув будівельник.
У Києві будівельник впав з хмарочоса.
У Києві будівельник впав з хмарочоса.

Згідно з інформацією — на місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка має з’ясувати причини трагедії. Недобудована будівля знаходиться біля метро "Палац" Україна "в Голосіївському районі.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, на вулиці Антоновича за цією адресою будують елітний житловий тридцятитрьохповерховий хмарочос А136, вартість квадратного метра в якому — 79 603 грн, а ціна на квартиру стартує від 4,4 млн гривень. Забудовник — група компаній DIM. Ввести в експлуатацію будинок повинні в першому кварталі 2022 року.

За останній час це не перший випадок загибелі людей на будівництві в Україні. Раніше "Телеграф" писав, що в Одеській області в селі Фонтанка двоє робітників загинули при установці кондиціонера. Вони зірвалися з висоти третього поверху, а зверху впала металева конструкція.

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