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У Києві автозлодії повернулися до схем 20-річної давнини (фото)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
99
Вулиця Ахматової, 3 Новина оновлена 11 вересня 2021, 15:51
Вулиця Ахматової, 3

У Дарницькому районі міста жителі зафіксували банду.

Кияни можуть стати жертвами банди автокрадіїв, які ріжуть колеса для того, щоб пограбувати машину під час заміни.

Про це повідомив Данило Басов в групі "ПозднякиОсокоркиХарківський" в Facebook.

Чоловік розповів, що біля будинку по вулиці Ахматової, 3 орудує банда. В її складі троє чоловіків. Данило розповів, що він припаркувався і вийшов з машини з сумкою в банк. Цих молодиків помітив і перед входом, і після. Коли чоловік вийшов з аптеки, яка знаходиться поблизу, то виявив що колесо прорізано.

Порізані шини в Києві
Порізані шини в Києві

Пошкодили ліве заднє колесо. Чоловік зазначив, що трійця перебувала поблизу. Схема полягає в тому, що поки водій міняє колесо і поклав сумку на переднє сидіння для пасажира, непомітно її витягнути.

Щоб не потрапити на гачок злодіїв, Данило поїхав на шиномонтаж. Він зазначив в коментарі, що раніше потрапляв на таку "вудку", але при цьому понад десять років не чув про такі схеми.

Раніше "Телеграф" писав, що автокрадіїв в Одесі зацікавили каталізатори. Також в Одесі пограбували народного депутата України.

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