На ринку в Одесі пограбували нардепа "Слуги народу"

У нардепа викрали близько 6,5 тисячі гривень.

У мережі з’явилися дані про те, що народний депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Гайду був пограбований під час відвідування Київського ринку в Одесі.

Відповідна інформація була оприлюднена телеграм-каналом Одеса Info.

У повідомленні зазначено, що нардеп втратив гаманець, в якому лежали 3,8 тисячі гривень, 100 доларів США, а також банківська картка і три флешки.

Загальну суму збитків оцінили в 6490 грн.

У поліції Одеси факт крадіжки на Київському ринку "Телеграфу" підтвердили, проте називати ім’я потерпілого не стали.

В цей час відкрито справу за ч1.ст 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Ведуться пошуки злочинця.

Сам Гайду у себе в соцмережах про пограбування не заявляв.

Як повідомлялося раніше, в Полтаві колишня учениця прийшла в школу з арбалетом і розстріляла вчителів.

Один з дев’ятикласників зміг в результаті забрати арбалет у дівчини, після чого її передали поліціянтам.