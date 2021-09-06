На ринку в Одесі пограбували нардепа "Слуги народу"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 101
У нардепа викрали близько 6,5 тисячі гривень.
У мережі з’явилися дані про те, що народний депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Гайду був пограбований під час відвідування Київського ринку в Одесі.
Відповідна інформація була оприлюднена телеграм-каналом Одеса Info.
У повідомленні зазначено, що нардеп втратив гаманець, в якому лежали 3,8 тисячі гривень, 100 доларів США, а також банківська картка і три флешки.
Загальну суму збитків оцінили в 6490 грн.
У поліції Одеси факт крадіжки на Київському ринку "Телеграфу" підтвердили, проте називати ім’я потерпілого не стали.
В цей час відкрито справу за ч1.ст 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Ведуться пошуки злочинця.
Сам Гайду у себе в соцмережах про пограбування не заявляв.
Як повідомлялося раніше, в Полтаві колишня учениця прийшла в школу з арбалетом і розстріляла вчителів.
Один з дев’ятикласників зміг в результаті забрати арбалет у дівчини, після чого її передали поліціянтам.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-