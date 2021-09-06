Рус

На ринку в Одесі пограбували нардепа "Слуги народу"

Автор
Г. Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
101
Олександр Гайду Новина оновлена 06 вересня 2021, 16:56
Олександр Гайду

У нардепа викрали близько 6,5 тисячі гривень.

У мережі з’явилися дані про те, що народний депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Гайду був пограбований під час відвідування Київського ринку в Одесі.

Відповідна інформація була оприлюднена телеграм-каналом Одеса Info.

У повідомленні зазначено, що нардеп втратив гаманець, в якому лежали 3,8 тисячі гривень, 100 доларів США, а також банківська картка і три флешки.

Загальну суму збитків оцінили в 6490 грн.

У поліції Одеси факт крадіжки на Київському ринку "Телеграфу" підтвердили, проте називати ім’я потерпілого не стали.

В цей час відкрито справу за ч1.ст 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Ведуться пошуки злочинця.

Сам Гайду у себе в соцмережах про пограбування не заявляв.

Як повідомлялося раніше, в Полтаві колишня учениця прийшла в школу з арбалетом і розстріляла вчителів.

Один з дев’ятикласників зміг в результаті забрати арбалет у дівчини, після чого її передали поліціянтам.

Кабмін очікують серйозні ротації
Політика
Частину міністрів хочуть звільнити вже у вересні: кому час збирати речі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Кабмін очікують серйозні ротації
Частину міністрів хочуть звільнити вже у вересні: кому час збирати речі
Дата публікації
Категорія
Українцям підвищать пенсію
У 2022 році українцям 5 разів підвищать пенсію
Дата публікації
Категорія
Костянтин Павлов наклав на себе руки, причин може бути кілька
Монастирський розсекретив чинники, через які мер Кривого Рогу міг накласти на себе руки
Дата публікації
Категорія
Злата Огнєвіч. Фото з архіву героїні
Злата Огнєвіч: "Холостячка" - новий етап мого життя. Тепер я знаю, чому в мене не виходили стосунки з колишніми
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський та Олег Сенцов
Сенцов про Зеленського: "Вони думають, що можуть мене купити"