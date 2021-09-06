Укр

На рынке в Одессе ограбили нардепа "Слуги народа"

Автор
Г. Лубенец
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Александр Гайду Новость обновлена 06 сентября 2021, 16:56
Александр Гайду

У нардепа похитили около 6,5 тысячи гривен.

В сети появились данные о том, что народный депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Гайду был ограблен во время посещения Киевского рынка в Одессе.

Соответсвующая информация была обнародована телеграм-каналом Одесса Info.

В сообщении указано, что нардеп лишился кошелька, в котором лежали 3,8 тысячи гривен, 100 долларов США, а также банковская карточка и три флешки.

Общую сумму ущерба оценили в 6490 грн.

В полиции Одессы факт кражи на Киевском рынке "Телеграфу" подтвердили, однако называть имя пострадавшего не стали.

В настоящее время открыто дело по ч1.ст 185 Уголовного кодекса (кража). Ведутся поиски преступника.

Сам Гайду у себя в соцсетях об ограблении не заявлял.

Как сообщалось ранее, в Полтаве бывшая ученица пришла в школу с арбалетом и расстреляла учителей.

Один из девятиклассников смог в итоге забрать арбалет у девушки, после чего ее передали полицейским.

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