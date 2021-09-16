Уламки розлетілися по всій вулиці: в Боярці п'яний водій протаранив на зустрічній 4 авто (фото, відео)

За словами очевидців, винуватець аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

У місті Боярка Київської області в четвер, 16 вересня, трапилася масштабна ДТП за участю пʼяти автомобілів — винуватця аварії госпіталізували у важкому стані.

Про це 16 вересня повідомляє Telegram-канал "dtp.kiev.ua".

Зіткнення автомобілів трапилося на перехресті вулиць Соборності та Білогородської.

В результаті аварії постраждали п'ять авто

50-річний водій автівки сірого кольору Ford Focus на величезній швидкості виїхав на зустрічну смугу і спричинив ДТП, у якій постраждали ще чотири машини.

Винуватця події госпіталігували у важкому стані

Водії авто Таврія, Volkswagen, Hyundai, Opel якраз рушали їхати після появи "зеленого" світла, коли на них почав мчати Ford. Водії всіх чотирьох машин вчасно зреагували, проте автівки все одно пошкодились.

Водії автомобілів намагалися уникнути зіткнення

Винуватець аварії зміг зупинитися лише після того, як врізався у Hyundai. Після цього водія Ford у важкому стані відвезли до лікарні.

За словами очевидців, чоловік швидше за все був у стані алкогольного спʼяніння. Свідки події розповіли, що бачили, як чоловік кілька разів за день купував алкоголь у місцевій АЗС.

Водій Ford у важкому стані

Нині на місці аварії працюють правоохоронці, які виясняють всі обставини ДТП.

Нагадуємо, що 12 вересня у Голосіївському районі Києва пʼяний водій влаштував масштабну аварію за участю восьми автомобілів — постраждали пʼятеро осіб.