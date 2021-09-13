У Дніпрі п'яний чоловік на Mercedes в'їхав у натовп людей: постраждали діти (фото, відео)

За словами очевидців події, водій був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

У місті Дніпро в неділю, 12 вересня, пʼяний водій Mercedes врізався в автомобіль Mitsubishi, після чого вʼїхав у натовп біля супермаркету — постраждали шестеро осіб, двоє з яких діти.

Про це ввечері, 12 вересня, повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції Дніпропетровської області.

ДТП трапилося на вулиці Калиновій у м. Дніпро близько 18:10.

Mercedes врізався у стіну будівлі

33-річний водій автомобіля Mercedes рухався лівим берегом міста і врізався в автомобіль, якого хотів обігнати. У транспорті знаходилася 35-річна жінка та її двоє дітей двох та восьми років — всі вони постраждали.

Фото "Мерседеса", який потрапив у ДТП

Після зіткнення з Mitsubishi правопорушник на величезній швидкості виїхав на зустрічну смугу і збив двох людей 30 та 50 років, котрі отримали тілесні ушкодження. Водію вдалося зупинитися лише тоді, коли він вʼїхав у стіну будівлі.

Автомобіль врізався світлофор

Попри те, що власник Mercedes також постраждав, він намагався втекти із місця події, проте перехожі затримали його. За словами свідків ДТП, водій був у стані сильного алкогольного спʼяніння.

Правоохоронці затримали порушника і відкрили провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 вересня на виїзді з Києва мотоцикліст на величезній швидкості вʼїхав у фуру, в результаті чого загинув.

Нагадуємо, що на Київщині відбулася масова ДТП з участю седана, фури і двох автобусів — внаслідок аварії постраждали люди.