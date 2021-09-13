У Дніпрі п'яний чоловік на Mercedes в'їхав у натовп людей: постраждали діти (фото, відео)
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За словами очевидців події, водій був у стані сильного алкогольного сп'яніння.
У місті Дніпро в неділю, 12 вересня, пʼяний водій Mercedes врізався в автомобіль Mitsubishi, після чого вʼїхав у натовп біля супермаркету — постраждали шестеро осіб, двоє з яких діти.
Про це ввечері, 12 вересня, повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції Дніпропетровської області.
ДТП трапилося на вулиці Калиновій у м. Дніпро близько 18:10.
33-річний водій автомобіля Mercedes рухався лівим берегом міста і врізався в автомобіль, якого хотів обігнати. У транспорті знаходилася 35-річна жінка та її двоє дітей двох та восьми років — всі вони постраждали.
Після зіткнення з Mitsubishi правопорушник на величезній швидкості виїхав на зустрічну смугу і збив двох людей 30 та 50 років, котрі отримали тілесні ушкодження. Водію вдалося зупинитися лише тоді, коли він вʼїхав у стіну будівлі.
Попри те, що власник Mercedes також постраждав, він намагався втекти із місця події, проте перехожі затримали його. За словами свідків ДТП, водій був у стані сильного алкогольного спʼяніння.
Правоохоронці затримали порушника і відкрили провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 вересня на виїзді з Києва мотоцикліст на величезній швидкості вʼїхав у фуру, в результаті чого загинув.
Нагадуємо, що на Київщині відбулася масова ДТП з участю седана, фури і двох автобусів — внаслідок аварії постраждали люди.
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