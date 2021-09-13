Рус

У Дніпрі п'яний чоловік на Mercedes в'їхав у натовп людей: постраждали діти (фото, відео)

Автор
І. Гамчук
Дата публікації
Читать на русском
Автор
143
В результаті ДТП постраждали шестеро осіб Новина оновлена 13 вересня 2021, 09:49
В результаті ДТП постраждали шестеро осіб

За словами очевидців події, водій був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

У місті Дніпро в неділю, 12 вересня, пʼяний водій Mercedes врізався в автомобіль Mitsubishi, після чого вʼїхав у натовп біля супермаркету — постраждали шестеро осіб, двоє з яких діти.

Про це ввечері, 12 вересня, повідомляє пресслужба Головного управління національної поліції Дніпропетровської області.

ДТП трапилося на вулиці Калиновій у м. Дніпро близько 18:10.

Mercedes врізався у стіну будівлі
Mercedes врізався у стіну будівлі

33-річний водій автомобіля Mercedes рухався лівим берегом міста і врізався в автомобіль, якого хотів обігнати. У транспорті знаходилася 35-річна жінка та її двоє дітей двох та восьми років — всі вони постраждали.

Фото "Мерседеса", який потрапив у ДТП
Фото "Мерседеса", який потрапив у ДТП

Після зіткнення з Mitsubishi правопорушник на величезній швидкості виїхав на зустрічну смугу і збив двох людей 30 та 50 років, котрі отримали тілесні ушкодження. Водію вдалося зупинитися лише тоді, коли він вʼїхав у стіну будівлі.

Автомобіль врізався світлофор
Автомобіль врізався світлофор

Попри те, що власник Mercedes також постраждав, він намагався втекти із місця події, проте перехожі затримали його. За словами свідків ДТП, водій був у стані сильного алкогольного спʼяніння.

Правоохоронці затримали порушника  і відкрили провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння). 

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 вересня на виїзді з Києва мотоцикліст на величезній швидкості вʼїхав у фуру, в результаті чого загинув.

Нагадуємо, що на Київщині відбулася масова ДТП з участю седана, фури і двох автобусів — внаслідок аварії постраждали люди.

Президент України Володимир Зеленський
Політика
Зеленський повідомив важливу деталь розмови з Байденом у Білому домі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський повідомив важливу деталь розмови з Байденом у Білому домі
Дата публікації
Категорія
Головні події тижня
Головні події тижня: загострення на Донбасі, COVID-19 в Україні, смерть Бельмондо
Дата публікації
Категорія
Україна хоче провести Олімпійські ігри
Україна має намір стати господарем зимових Олімпійських ігор: що відповіли у МОК
Дата публікації
Категорія
Генеральний директор «Української бронетехніки» Владислав Бельбас
"За рівнем застосування інновацій конфлікт на Донбасі багаторазово перевищує Сирію або Ірак", — Владислав Бельбас, гендиректор КПП "Українська бронетехніка"
Дата публікації
Категорія
Олег Верняєв
"Сюсюкання не буде": гімнаст Верняєв погрожує змінити громадянство