В Днепре пьяный мужчина на Mercedes въехал в толпу людей: пострадали дети (фото)
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По словам очевидцев происшествия, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В городе Днепр в воскресенье, 12 сентября, пьяный водитель Mercedes врезался в автомобиль Mitsubishi, после чего въехал в толпу возле супермаркета — пострадали шесть человек, двое из которых дети.
Об этом вечером, 12 сентября, сообщает пресс-служба Главного управления национальной полиции Днепропетровской области.
ДТП произошло на улице Калиновой в г. Днепр около 18:10.
33-летний водитель автомобиля Mercedes двигался по левому берегу города и врезался в автомобиль, ведь хотел его обогнать. В транспорте находилась 35-летняя женщина и ее двое детей двух и восьми лет — все они пострадали.
После столкновения с Mitsubishi правонарушитель на огромной скорости выехал на встречную полосу и сбил двух человек 30 и 50 лет, которые получили телесные повреждения. Водителю удалось остановиться только тогда, когда он въехал в стену здания.
Несмотря на то, что владелец Mercedes также пострадал, он пытался сбежать с места происшествия, однако прохожие задержали его. По словам свидетелей ДТП, водитель был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Правоохранители задержали нарушителя и открыли производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).
Ранее "Телеграф" сообщал, что 7 сентября на выезде из Киева мотоциклист на огромной скорости въехал в фуру, в результате чего погиб.
Напоминаем, что в Киевской области случилось массовое ДТП с участием седана, фуры и двух автобусов — в результате аварии пострадали люди.
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