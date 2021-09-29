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Акторка, що хвалилася їздою тротуаром у Києві, відповіла хейтерам: "Вибачатися не маю наміру" (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
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Олена Лаврова Новина оновлена 29 вересня 2021, 23:00
Олена Лаврова

Актриса заявила, що не вона приймала рішення.

Актриса Олена Лаврова, яка потрапила у скандал з їздою тротуаром у Києві, відповіла на хвилю обурення в мережі.

Відповідне звернення було оприлюднено у її Інстаграм.

За її словами, вона не вибачатиметься за те, що сталося, оскільки не вона була за кермом автомобіля, і не приймала рішення проїхати тротуаром.

"Я не приймаю рішення про те, як вчинити в тій чи іншій ситуації. Я всього лише пасажир", — прокоментувала відео вона.

Водночас вона додала, що не є прихильником такого роду водіння.

Нагадаємо, раніше мережею розлетілося відео, на якому видно, як автомобіль тротуаром об’їжджає пробку на дорозі. Його автором є Лаврова, яка все це фільмувала з пасажирського крісла. Відеозапис вона оприлюднила у своєму Інстаграмі.

Як повідомлялося раніше, в одному зі столичних кафе розлючена жінка вилаяла нецензурними словами свою маленьку дитину, а потім кинула її на підлогу. Очевидці події здивувалися тому, що співробітники кафе ніяк не відреагували на ситуацію і негайно викликали поліцію. Проте жінка встигла залишити заклад до їхнього приїзду.

Теги:
#Київ #Олена Лаврова
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