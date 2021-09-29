Хваставшаяся ездой по тротуару в Киеве актриса ответила хейтерам: "Извиняться не намерена" (видео)

Актриса заявила, что не она принимала решение.

Актриса Елена Лаврова, которая угодила в скандал с ездой по тротуару в Киеве, ответила на волну возмущения в сети.

Соответствующее обращение было обнародовано в ее Инстаграм.

По ее словам, она не будет извиняться за произошедшее, поскольку не она была за рулем автомобиля, и не принимала решение проехать по тротуару.

"Я не принимаю решения о том, как поступить в той или иной ситуации. Я всего лишь являюсь пассажиром", — прокомментировала видео она.

Вместе с тем она добавила, что не является сторонником подобного рода вождения.

Напомним, ранее по сети разлетелось видео, на котором видно, как автомобиль по тротуару объезжает пробку на дороге. Его автором является Лаврова, которая вела съемку с пассажирского места. Видеозапись она обнародовала в своем Инстаграм.

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