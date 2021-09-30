Стало погано за кермом: в Києві автомобіль дивом не врізався в заправку (відео, фото)

У Києві автомобіль дивом не врізався в заправку.

У четвер, 30 вересня, в Києві в результаті ДТП автомобіль мало не врізався в заправку.

Пригода сталася вдень на вулиці Луговій недалеко від одного з торгових центрів. Позашляховик зійшов з дороги і почав неконтрольований рух в сторону АЗС. На його шляху опинилася бетонна споруда.

Рекламний щит зупинив машину і до колонок заправки, людей вона не доїхала.

З урахуванням "вогненебезпечності" об’єкта, який на щастя уцілів, до нього примчало багато швидких, рятувальників.

Все обійшлося лише пошкодженнями споруди і машини. Госпіталізовано також водія. За попередньою інформацією йому стало погано за кермом. Всі причини та обставини події встановлюється.

На місце ДТП прибули рятувальники і медики

Джип врізався в рекламну споруду

Автомобіль дуже пошкоджений, водія госпіталізували

Аварія сталася біля АЗС, на місце прибули машини ДСНС і поліція

Фото і відео: Василь Мозговий, "Телеграф"

Відзначимо, 29 вересня в селі Козині Київської області сталася смертельна аварія, на місці загинули двоє людей. А 19 вересня на перехресті Великої Окружної та Газопроводної вулиць Києва в результаті аварії загинула молода дівчина.