Стало погано за кермом: в Києві автомобіль дивом не врізався в заправку (відео, фото)
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У Києві автомобіль дивом не врізався в заправку.
У четвер, 30 вересня, в Києві в результаті ДТП автомобіль мало не врізався в заправку.
Пригода сталася вдень на вулиці Луговій недалеко від одного з торгових центрів. Позашляховик зійшов з дороги і почав неконтрольований рух в сторону АЗС. На його шляху опинилася бетонна споруда.
Рекламний щит зупинив машину і до колонок заправки, людей вона не доїхала.
З урахуванням "вогненебезпечності" об’єкта, який на щастя уцілів, до нього примчало багато швидких, рятувальників.
Все обійшлося лише пошкодженнями споруди і машини. Госпіталізовано також водія. За попередньою інформацією йому стало погано за кермом. Всі причини та обставини події встановлюється.
Фото і відео: Василь Мозговий, "Телеграф"
Відзначимо, 29 вересня в селі Козині Київської області сталася смертельна аварія, на місці загинули двоє людей. А 19 вересня на перехресті Великої Окружної та Газопроводної вулиць Києва в результаті аварії загинула молода дівчина.
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