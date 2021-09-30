Стало плохо за рулем: в Киеве автомобиль чудом не врезался в заправку (видео, фото)
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В Киеве автомобиль чудом не врезался в заправку.
В четверг, 30 сентября, в Киеве в результате ДТП автомобиль чуть не врезался в заправку.
Происшествие произошло днем на улице Луговой недалеко от одного из торговых центров. Внедорожник сошел с дороги и начал неконтролируемое движение в сторону АЗС. На его пути оказалась бетонное сооружение.
Рекламный щит остановил машину и до колонок заправки, людей она не доехала.
С учетом "огнеопасности" объекта, который к счастью уцелел, к нему примчало много скорых, спасателей.
Все обошлось лишь повреждениями сооружения и машины. Госпитализирован также водитель. По предварительной информации ему стало плохо за рулем. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливается.
Фото и видео: Василий Мозговой, "Телеграф"
Отметим, 29 сентября в селе Козине Киевской области произошла смертельная авария, на месте погибли два человека. А 19 сентября на перекрестке Большой Окружной и Газопроводной улиц Киева в результате аварии погибла молодая девушка.
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