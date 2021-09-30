Стало плохо за рулем: в Киеве автомобиль чудом не врезался в заправку (видео, фото)

В Киеве автомобиль чудом не врезался в заправку.

В четверг, 30 сентября, в Киеве в результате ДТП автомобиль чуть не врезался в заправку.

Происшествие произошло днем на улице Луговой недалеко от одного из торговых центров. Внедорожник сошел с дороги и начал неконтролируемое движение в сторону АЗС. На его пути оказалась бетонное сооружение.

Рекламный щит остановил машину и до колонок заправки, людей она не доехала.

С учетом "огнеопасности" объекта, который к счастью уцелел, к нему примчало много скорых, спасателей.

Все обошлось лишь повреждениями сооружения и машины. Госпитализирован также водитель. По предварительной информации ему стало плохо за рулем. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливается.

На место ДТП прибыли спасатели и медики

Джип врезался в рекламную постройку

Автомобиль очень поврежден, водителя госпитализировали

Авария произошла возле АЗС, на место прибыли машины ГСЧС и полиция

Фото и видео: Василий Мозговой, "Телеграф"

Отметим, 29 сентября в селе Козине Киевской области произошла смертельная авария, на месте погибли два человека. А 19 сентября на перекрестке Большой Окружной и Газопроводной улиц Киева в результате аварии погибла молодая девушка.