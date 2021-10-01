Нова кар’єра? Віталій Кличко виступив з піснею на сцені нічного клубу (відео)

Мер Києва виконав один з хітів групи Karta Svitu.

У столичному нічному клубі/концерт-холі Caribbean Club київський міський голова Віталій Кличко вийшов на сцену під час виступу гурту Karta Svitu, щоб спільно виконати одну з пісень.

Відео розмістив телеграм-канал "Реальний Київ".

На записі видно, що Віталій Кличко підіймається на сцену, забирає мікрофон у виконавця і співає туди кілька фраз.

Решту тексту мер, мабуть, призабув, оскільки соліст доспівував пісню вже разом з Кличком.

Група Karta Svitu з Києва досить молода — їй виповнився один рік і це був їхній перший великий сольний концерт. Мер Києва вже раніше приділяю увагу їхній творчість. У липні цього року він вже переспівував пісню "Одного дня я стану мером". У дванадцятисекундному ролику Кличко заримував кілька фраз про свою роботу і рекомендацію "займатися музикою".

Відзначимо, що пісня побічно адресована Віталію Кличку. В лайф-запису пісні використовуються кадри його виступів, згадуються поїздки мера на велосипеді. У пісні про мера згадав автор і Ірину Верещук, кандидата на пост міськголови Києва, яка в передвиборчому ролику літала над столицею на парасольці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у чинного київського міського голови виникли певні "точки напруги" з керівництвом країни. Так, на параді на честь Дня Незалежності України його не знімали камери трансляції, а на зустріч в аеропорту з Ангелою Меркель, під час її візиту до Києва, взагалі не пустили.