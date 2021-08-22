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"Вперше у практиці": Кличка не пустили зустрічати Ангелу Меркель в "Борисполі" (відео)

Автор
А. Дворовенко
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"Вперше у практиці": Кличка не пустили зустрічати Ангелу Меркель в "Борисполі" (відео) Новина оновлена 22 серпня 2021, 12:34
Охорона аеропорту "Бориспіль" не пустила Кличка на зустріч з Меркель

Кличка не включили у список запрошених гостей

Київський міський голова Віталій Кличко приїхав у аеропорт "Бориспіль", щоб зустріти канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка сьогодні прибуває до Києва, однак охорона його не пропустила.

Про це мер Києва у неділю, 22 серпня, повідомив у власному Telegram-каналі.

За словами Кличка, зустрічати Ангелу Меркель він приїхав за протоколом як мер столиці, як це і було під час минулих її візитів, однак цього разу його не пропустили.

Охорона такі дії аргументувала тим, що Кличко відсутній у списках запрошених гостей.

Кличко зазначив, що таке у його практиці — вперше та додав, що силою прориватись не буде.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, мера Києва Віталія Кличка запросили на засідання РНБО, однак він відмовився на ньому зʼявитися. За його словами, про засідання його попередили за 2,5 години до початку, а він у цей час перебував з офіційним візитом у Чернігівській області.

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