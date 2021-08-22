Укр

"Впервые в практике": Кличко не пустили встречать Ангелу Меркель в "Борисполе" (видео)

Автор
А. Дворовенко
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"Впервые в практике": Кличко не пустили встречать Ангелу Меркель в "Борисполе" (видео) Новость обновлена 22 августа 2021, 12:34
Охрана аэропорта "Борисполь" не пустила Кличко на встречу с Меркель

Кличко не включили в список приглашенных гостей

Киевский городской председатель Виталий Кличко приехал в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сегодня прибывает в Киев, однако охрана его не пропустила.

Об этом мэр Киева в воскресенье, 22 августа, сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, встречать Ангелу Меркель он приехал по протоколу как мэр столицы, как это и было во время прошлых ее визитов, однако на этот раз его не пропустили.

Охрана такие действия аргументировала тем, что Кличко отсутствует в списках приглашенных гостей.

Кличко отметил, что такое в его практике — впервые и добавил, что силой прорываться не будет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, мэра Киева Виталия Кличко пригласили на заседание СНБО, однако он отказался на нем появиться. По его словам, о заседании его предупредили за 2,5 часа до начала, а он в это время находился с официальным визитом в Черниговской области.

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