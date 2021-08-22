"Впервые в практике": Кличко не пустили встречать Ангелу Меркель в "Борисполе" (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 227
Кличко не включили в список приглашенных гостей
Киевский городской председатель Виталий Кличко приехал в аэропорт "Борисполь", чтобы встретить канцлера Германии Ангелу Меркель, которая сегодня прибывает в Киев, однако охрана его не пропустила.
Об этом мэр Киева в воскресенье, 22 августа, сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Кличко, встречать Ангелу Меркель он приехал по протоколу как мэр столицы, как это и было во время прошлых ее визитов, однако на этот раз его не пропустили.
Охрана такие действия аргументировала тем, что Кличко отсутствует в списках приглашенных гостей.
Кличко отметил, что такое в его практике — впервые и добавил, что силой прорываться не будет.
Как сообщал "Телеграф" ранее, мэра Киева Виталия Кличко пригласили на заседание СНБО, однако он отказался на нем появиться. По его словам, о заседании его предупредили за 2,5 часа до начала, а он в это время находился с официальным визитом в Черниговской области.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-