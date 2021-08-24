Впав у немилість: Кличка пустили на парад, але вперто не знімали на камери (фотофакт)
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Кличко таки побував на параді в Києві.
У Києві до Дня Незалежності влаштували масштабний військовий парад, поспостерігати за яким прийшли багато офіційних осіб країни. В трансляції, яка демонструвалася на українських каналах, оператори вперто ігнорували мера столиці Віталія Кличка, через що у багатьох могло скластися враження, що той не був присутній на заходах.
Втім, журналіст Євген Куксін все ж зміг знайти київського градоначальника в натовпі.
"Кличко на параді був. Інше питання, що його не показували", — написав він.
Журналіст також зазначив, що подібна ситуація виникала з колишнім прем’єром Володимиром Гройсманом під час останнього параду, організованого за президентства Петра Порошенка.
Пізніше про свою присутність повідомив і сам Кличко.
"Я теж, зі старшим сином, взяв участь в урочистих заходах. Особливо вразив проліт авіації. Бо колись я мріяв стати льотчиком, як мій тато", — написав він.
Як повідомлялося раніше, Кличко не вперше потрапляє в "немилість" чинної влади, так зовсім недавно мера не пустили зустрічати канцлера Німеччини Ангелу Меркель під час її візиту до Києва.
Можна припустити, що це пов’язано з тим, що Офіс президента має намір зняти Кличка з посади голови Кивської міськдержадміністрації, про що раніше повідомляли джерела "Телеграфа".
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