У Києві "мисливець" на птахів потрапив з гвинтівки в людину: подробиці

Київський стрілок по птахам за потрапляння в людину може отримати до 7 років в’язниці

У Києві на вул. Преображенській в п’ятницю, 1 жовтня, копи затримали 32-річного чоловіка, який вирішив "пополювати" на птахів зі свого балкона, але потрапив з пневматичної гвинтівки в випадкового перехожого.

Про НП повідомили в міськуправлінні поліції.

Відомо, що чоловік ішов по вулиці і отримав кулю в область шиї, в результаті чого його госпіталізували в лікарню. Його життю, на щастя, нічого не загрожує.

По гарячих слідах поліцейські встановили особу стрілка, яким виявився житель одного з будинків на Преображенській. Свій вчинок він пояснив тим, що вирішив постріляти в птахів, а в людину потрапив випадково. Вдома у чоловіка виявили пневматичну гвинтівку та набої, які направили на експертизу.

За хуліганство киянину загрожує до 7 років в’язниці. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Вдома у стрілка знайшли гвинтівку та набої

Нагадаємо, в Нідерландах житель міста Альмело вийшов на балкон своєї квартири з великим арбалетом і почав стріляти по перехожих, двоє з яких, в результаті, загинули і ще кілька людей були поранені.