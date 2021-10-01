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У Києві "мисливець" на птахів потрапив з гвинтівки в людину: подробиці

Автор
Олена Волкова
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У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство"
У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Хуліганство"

Київський стрілок по птахам за потрапляння в людину може отримати до 7 років в’язниці

У Києві на вул. Преображенській в п’ятницю, 1 жовтня, копи затримали 32-річного чоловіка, який вирішив "пополювати" на птахів зі свого балкона, але потрапив з пневматичної гвинтівки в випадкового перехожого.

Про НП повідомили в міськуправлінні поліції.

Відомо, що чоловік ішов по вулиці і отримав кулю в область шиї, в результаті чого його госпіталізували в лікарню. Його життю, на щастя, нічого не загрожує.

По гарячих слідах поліцейські встановили особу стрілка, яким виявився житель одного з будинків на Преображенській. Свій вчинок він пояснив тим, що вирішив постріляти в птахів, а в людину потрапив випадково. Вдома у чоловіка виявили пневматичну гвинтівку та набої, які направили на експертизу.

За хуліганство киянину загрожує до 7 років в’язниці. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Вдома у стрілка знайшли гвинтівку та набої
Вдома у стрілка знайшли гвинтівку та набої

Нагадаємо, в Нідерландах житель міста Альмело вийшов на балкон своєї квартири з великим арбалетом і почав стріляти по перехожих, двоє з яких, в результаті, загинули і ще кілька людей були поранені.

Теги:
#Київ #Стрільба #Птахи #Поранення
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