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Дивне "сафарі": в Росії влаштували полювання з рушницями на вертоліт

Автор
Олена Волкова
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Військовий вертоліт РФ обстріляли з мисливських рушниць
Військовий вертоліт РФ обстріляли з мисливських рушниць

Мисливці палили в "вертушку" замість дикої птиці

У Краснодарському краї Росії сталася надзвичайна подія під час полювання. Замість дичини стрілки кілька разів пальнули по військово-рятувальному вертольоту і потрапили в ціль.

За інформацією місцевих Телеграм-каналів, випадок обстрілу повітряного судна невідомими зафіксували в Кримському районі поблизу села Економічне, де знаходиться військова частина з аеродромом.

Відомо, що район патрулював рятувальний вертоліт, який зазнав обстрілу з мисливських рушниць. На щастя, "вертушка" повернулася на базу, незважаючи на пробоїни. А справою зайнялися поліцейські, які шукають горе-стрільців.

Нагадаємо, невідомі влаштували "полювання" і пошкодили прикордонний знак на кордоні України і Білорусі. Пострілом були пошкоджені стовп і щиток із зображенням герба країни.

Раніше ми також повідомляли, що під час обстрілу місті Щастя бойовиками "ЛНР" постраждав місцевий чиновник і житлові будинки.

Крім того, окупанти "поливали" вогнем з ствольної артилерії пост спостереження Спільного центру контролю і координації (СЦКК), в результаті чого постраждала техніка.

Теги:
#Росія #Гелікоптер #Полювання #ПП
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