Дивне "сафарі": в Росії влаштували полювання з рушницями на вертоліт
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Мисливці палили в "вертушку" замість дикої птиці
У Краснодарському краї Росії сталася надзвичайна подія під час полювання. Замість дичини стрілки кілька разів пальнули по військово-рятувальному вертольоту і потрапили в ціль.
За інформацією місцевих Телеграм-каналів, випадок обстрілу повітряного судна невідомими зафіксували в Кримському районі поблизу села Економічне, де знаходиться військова частина з аеродромом.
Відомо, що район патрулював рятувальний вертоліт, який зазнав обстрілу з мисливських рушниць. На щастя, "вертушка" повернулася на базу, незважаючи на пробоїни. А справою зайнялися поліцейські, які шукають горе-стрільців.
Нагадаємо, невідомі влаштували "полювання" і пошкодили прикордонний знак на кордоні України і Білорусі. Пострілом були пошкоджені стовп і щиток із зображенням герба країни.
Раніше ми також повідомляли, що під час обстрілу місті Щастя бойовиками "ЛНР" постраждав місцевий чиновник і житлові будинки.
Крім того, окупанти "поливали" вогнем з ствольної артилерії пост спостереження Спільного центру контролю і координації (СЦКК), в результаті чого постраждала техніка.
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