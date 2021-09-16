При обстрілі Щастя бойовиками "ЛНР" постраждав місцевий чиновник і житлові будинки

У стегно і голову поранений глава місцевої військово-цивільної адміністрації

Стали відомі подробиці обстрілу міста Щастя на Донбасі, який стався в четвер вранці. І якщо раніше "Телеграф" повідомляв, що атака на мирних українців і прикордонників завершилася без постраждалих, тепер же інформацію оновили: в результаті обстрілу поранений глава місцевої військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець.

Як повідомили в прес-центрі штабу операції Об’єднаних сил, обстріли 16 вересня велися з 06.40 до 07.50 з боку збройних формувань РФ, що дислокуються в районі села Весела Гора.

Уже відомо, що бойовики відкрили вогонь з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм. Постраждали військова техніка і адмінбудинок в місті Щастя. А пізніше з’явилася інформація про те, що осколкове поранення стегна, а також черепно-мозкову травму отримав глава військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець. Йому надали медичну допомогу і стан оцінюють як задовільний.

Крім майна військових, також постраждали дах приватного будинку, вилетіли шибки в багатьох житлових будинках, пошкоджені автомобілі місцевих жителів.

Про сьогоднішню НП Україна вже повідомила в ОБСЄ, надавши множинні докази порушень з боку проросійських бойовиків.

Нагадаємо, що під час обстрілу на Донбасі 13 вересня загинув 24-річний військовослужбовець Дем’ян Данилів зі Львівщини. Він був старшим солдатом і командиром механізованого відділення, і загинув в результаті атаки бойовиків на Луганщині.