Странное "сафари": в России устроили охоту с ружьями на вертолет

Охотники палили в "вертушку" вместо дикой птицы

В Краснодарском крае России произошло ЧП во время охоты. Вместо дичи стрелки несколько раз пальнули по военно-спасательному вертолету и попали в цель.

По информации местных Телеграмм-каналов, случай обстрела воздушного судна неизвестными зафиксировали в Крымском районе близ села Экономическое, где находится военная часть с аэродромом.

Известно, что район патрулировал спасательный вертолет, который подвергся обстрелу из охотничьих ружей. К счастью, "вертушка" вернулась на базу, невзирая на пробоины. А делом занялись полицейские, которые ищут горе-стрелков.

Напомним, неизвестные устроили "охоту" и повредили пограничный знак на границе Украины и Беларуси. Выстрелом были повреждены столб и щиток с изображением герба страны.

Ранее мы также сообщали, что при обстреле городе Счастье боевиками "ЛНР" пострадал местный чиновник и жилые дома.

Кроме того, оккупанты "поливали" огнем из ствольной артиллерии пост наблюдения Совместного центра контроля и координации (СЦКК), в результате чего пострадала техника.