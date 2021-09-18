Укр

Странное "сафари": в России устроили охоту с ружьями на вертолет

Автор
Елена Волкова
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Военный вертолет РФ обстреляли их охотничьих ружей
Военный вертолет РФ обстреляли их охотничьих ружей

Охотники палили в "вертушку" вместо дикой птицы

В Краснодарском крае России произошло ЧП во время охоты. Вместо дичи стрелки несколько раз пальнули по военно-спасательному вертолету и попали в цель.

По информации местных Телеграмм-каналов, случай обстрела воздушного судна неизвестными зафиксировали в Крымском районе близ села Экономическое, где находится военная часть с аэродромом. 

Известно, что район патрулировал спасательный вертолет, который подвергся обстрелу из охотничьих ружей. К счастью, "вертушка" вернулась на базу, невзирая на пробоины. А делом занялись полицейские, которые ищут горе-стрелков.

Напомним, неизвестные устроили "охоту" и повредили пограничный знак на границе Украины и Беларуси. Выстрелом были повреждены столб и щиток с изображением герба страны.

Ранее мы также сообщали, что при обстреле городе Счастье боевиками "ЛНР" пострадал местный чиновник и жилые дома.

Кроме того, оккупанты "поливали" огнем из ствольной артиллерии пост наблюдения Совместного центра контроля и координации (СЦКК), в результате чего пострадала техника.

Теги:
#Россия #Вертолет #Охота #ЧП
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