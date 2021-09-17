У Нідерландах чоловік з арбалетом розстріляв перехожих: момент потрапив на відео

Чоловік убив стрілами двох випадкових перехожих і поранив ще одного

У Нідерландах в п’ятницю, 17 вересня, сталася трагедія. Житель містечка Альмело вийшов на балкон своєї квартири з великим арбалетом і почав стріляти по перехожих, двоє з яких загинули.

Про це повідомляє The Independent.

З невідомої причини чоловік почав розстрілювати перехожих за допомогою стріл: загинули двоє людей, ще одного з пораненням відвезла швидка. Постраждав і сам арбалетник, в якого довелося вистрілити поліцейським. Зараз на місці проходять слідчі дії, причину атаки з’ясовують правоохоронці.

Момент того, як нідерландець стріляє в людей, потрапив на відео.

Нагадаємо, в Полтаві сталася надзвичайна подія під час уроків. В одну зі шкіл увійшла 19-річна студентка з арбалетом і вистрілила у вчителів. На щастя, ніхто не загинув, а агресивну нальотчицю скрутив учень 9-го класу. Пізніше з’ясувалося, що дівчину звуть Таїсія Петрова, яка зберігає вдома дивні речі.

У суді, який залишив її під вартою на 60 днів, підозрювана зізналася, що не хотіла нікому нашкодити, а на злочин пішла нібито через буллінг в школі.