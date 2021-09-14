Убив "ковбасного" короля арбалетом і організував масову втечу: в Москві затримали небезпечного кілера (відео)

Мавріді, якому загрожує довічне, переховувався довше інших втікачів

Через місяць після масової втечі зі слідчого ізолятора в підмосковній Істрі російські силовики затримали одного з утікачів — небезпечного кілера Олександра Мавріді, підозрюваного у вбивстві бізнесмена.

Як повідомив слідком РФ, злочинця виявили 13 вересня в районі Мітіно завдяки камерам відеоспостереження та системи розпізнавання осіб. А затримали в магазині, куди Мавріді прийшов за продуктами. Також силовики говорять, що кілер чинив сильний опір, проте втекти знову йому все ж не вдалося. Чоловіка, якому загрожує довічне за вбивство арбалетом російського "ковбасного короля" — глави компанії "М’ясна імперія" Володимира Маругова — вже допитали і відправили назад в камеру. Відомо, що він переховувався в покинутих будівлях.

Також стало відомо, як п’ятьом арештантам вдалося влаштувати втечу. Вони зняли з петель двері завдяки відкритій "годівниці" — вікна для передачі їжі. Мавріді зі спільниками втекли через запасний вхід в ізолятор і минули КПП завдяки допомозі "зверху" — начальника ізолятора в Істрі, який тепер теж під слідством.

Нагадаємо, Олександр Мавріді разом зі своїми земляками — молдаванами Іваном Цуркану, Олександром Бутнару, Миколою Тетерею і Денисом Грозаву (проходять підозрюваними за статтею "Крадіжка") — втекли 6 серпня. Мавріді переховувався від копів найдовше: вищеперелічених втікачів затримали через тиждень після втечі. Один з них здався сам.