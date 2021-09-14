Убил "колбасного" короля арбалетом и организовал массовый побег: в Москве задержали опасного киллера (видео)

Мавриди, которому грозит пожизненное, скрывался дольше остальных беглецов

Спустя месяц после массового побега из следственного изолятора в подмосковной Истре российские силовики задержали одного из беглецов — опасного киллера Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве бизнесмена.

Как сообщил следком РФ, преступника обнаружили 13 сентября в районе Митино благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. А задержали в магазине, куда Мавриди пришел за продуктами. Также силовики говорят, что киллер оказал сильное сопротивление, однако сбежать снова ему все же не удалось. Мужчину, которому грозит пожизненное за убийство арбалетом российского "колбасного короля" — главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова — уже допросили и отправили обратно в камеру. Известно, что он скрывался в заброшенных зданиях.

Также стало известно, как пятерым арестантам удалось устроить побег. Они сняли с петель дверь благодаря открытой "кормушке" — окну для передачи еды. Мавриди с сообщниками сбежали через запасной вход в изолятор и миновали КПП благодаря помощи "сверху" — начальнику изолятора в Истре, который теперь тоже под следствием.

Напомним, Александр Мавриди вместе со своими земляками — молдаванами Иваном Цуркану, Александром Бутнару, Николаем Тетерей и Денисом Грозаву (проходят подозреваемыми по статье "Кража") — сбежали 6 августа. Мавриди скрывался от копов дольше всех: вышеперечисленных беглецов задержали спустя неделю после побега на съемных жилищах. Один из них сдался сам.