Дівчина хотіла зняти кімнату з косметичним ремонтом в Києві, але отримала зовсім не те, що очікувала (фото)

Дівчина від настільки привабливої пропозиції відмовилася.

В Україні, при величезній пропозиції на ринку орендованого житла, можна легко наштовхнутися на шахраїв або, в кращому випадку, отримати не те, що було запропоновано.

У таку ситуацію потрапила і користувач мережі, що пише під ніком Граф Дякула.

"Знаєте як виглядає "зняти кімнату з косметичним ремонтом біля метро за 5000 грн + к.п."? Отак", — написала вона і прикріпила до посту фото ванної кімнати з без плитки.

Вона також зазначила, що спочатку пропонували їй зовсім інше.

Дівчина також вказала, що могла б багато з чим змиритися і поторгуватися, однак від пропозиції їй довелося відмовитися через проводку, яка не витримує навіть включеного світла.

"Боятися що в будь-який момент техніка або згорить або загориться, це ту мач (занадто багато, — ред.)", — додала вона, зазначивши, що господар квартири спочатку показував фото, на яких було "обрізане все, що не потрібно".

Як повідомлялося раніше, в Києві на продаж виставляли квартиру за 33 тисячі доларів (886 тисяч гривень). У затишного житла в Подільському районі проблема лише одна — його площа складає всього 20 квадратних метрів.