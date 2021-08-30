У Києві продають "півтораповерхову" квартиру площею в 20 "квадратів" за $ 33 тис. (фото)

В квартирі є всі зручності.

У Києві в Подільському районі продають квартиру загальною площею 20 квадратних метрів.

Відповідне оголошення оприлюднене на сайті оголошень OLX.

Дана квартира розташована на першому поверсі 17-поверхового будинку і, згідно з оголошенням, має свіжий ремонт, побутову техніку і меблі. Апартаменти розташовані за адресою Світлицького, 35.

"У ванній душова кабіна, бойлер, пральна машина, лічильники на воду", — йдеться в повідомленні.

З переваг автор оголошення відзначає наявність неподалік садків, шкіл і торгових центрів. Втім, судячи з фото, сім’я з дітьми в цій квартирі жити все одно не зможе.

За всю цю розкіш доведеться викласти 33 тисячі доларів (886 тисяч гривень).

Судячи з фото, можна припустити, що квартира облаштована в раніше нежилому приміщенні (прямий вихід на вулицю, невластива звичайним житловим приміщенням у сучасних багатоповерывках висота стель), а додаткові "квадрати" її творці змогли зробити буквально в повітрі — добудувавши другий поверх, де, мабуть, розташовується спальня.

Як повідомлялося раніше, в Києві можна було знайти і більш екзотичні пропозиції. Наприклад, недавно на продаж виставлялася квартира, площею 6 квадратів. Житло на цокольному поверсі можна було придбати всього за 9 тисяч доларів (250 тисяч гривень).

У столиці Росії Москві теж можна знайти апартаменти площею в 13 квадратних метрів, але вже за 1,68 мільйонів гривень.