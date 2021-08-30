У Києві продають "півтораповерхову" квартиру площею в 20 "квадратів" за $ 33 тис. (фото)
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В квартирі є всі зручності.
У Києві в Подільському районі продають квартиру загальною площею 20 квадратних метрів.
Відповідне оголошення оприлюднене на сайті оголошень OLX.
Дана квартира розташована на першому поверсі 17-поверхового будинку і, згідно з оголошенням, має свіжий ремонт, побутову техніку і меблі. Апартаменти розташовані за адресою Світлицького, 35.
"У ванній душова кабіна, бойлер, пральна машина, лічильники на воду", — йдеться в повідомленні.
З переваг автор оголошення відзначає наявність неподалік садків, шкіл і торгових центрів. Втім, судячи з фото, сім’я з дітьми в цій квартирі жити все одно не зможе.
За всю цю розкіш доведеться викласти 33 тисячі доларів (886 тисяч гривень).
Судячи з фото, можна припустити, що квартира облаштована в раніше нежилому приміщенні (прямий вихід на вулицю, невластива звичайним житловим приміщенням у сучасних багатоповерывках висота стель), а додаткові "квадрати" її творці змогли зробити буквально в повітрі — добудувавши другий поверх, де, мабуть, розташовується спальня.
Як повідомлялося раніше, в Києві можна було знайти і більш екзотичні пропозиції. Наприклад, недавно на продаж виставлялася квартира, площею 6 квадратів. Житло на цокольному поверсі можна було придбати всього за 9 тисяч доларів (250 тисяч гривень).
У столиці Росії Москві теж можна знайти апартаменти площею в 13 квадратних метрів, але вже за 1,68 мільйонів гривень.
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