В Киеве продают "полутораэтажную" квартиру площадью в 20 "квадратов" за $33 тыс. (фото)
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В квартире есть все удобства.
В Киеве в Подольском районе продают квартиру общей площадью 20 квадратных метров.
Соответствующее объявление обнародовано на сайте объявлений OLX.
Данная квартира расположена на первом этаже 17-этажного дома и, согласно объявлению, имеет свежий ремонт, бытовую технику и мебель. Апартаменты расположены по адресу Светлицкого, 35.
"В ванной душевая кабина, бойлер, стиральная машина, счетчики на воду", — говорится в сообщении.
Из преимуществ автор объявления отмечает наличие неподалеку садиков, школ и торговых центров. Впрочем, судя по фото, семья с детьми в этой квартире жить все равно не сможет.
За всю эту роскошь придется выложить 33 тысячи долларов США (886 тысяч гривен).
Судя по фото, можно предположить, что квартира обустроена в ранее нежилом помещении (прямой выход на улицу, несвойственная обычным жилым помещениям высота потолков), а дополнительные "квадраты" ее создатели смогли сделать буквально в воздухе — достроив второй этаж, где, видимо, располагается спальня.
Как сообщалось ранее, в Киеве можно было найти и более экзотические предложения. Например, недавно на продажу выставлялась квартира, площадью 6 квадратов. Жилье на цокольном этаже можно было приобрести всего за 9 тысяч долларов (250 тысяч гривен).
В столице России Москве тоже можно найти апартаменты площадью в 13 квадратных метров, но уже за 1,68 миллионов гривен.
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