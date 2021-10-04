Укр

Девушка хотела снять комнату с косметическим ремонтом в Киеве, но получила совсем не то, что ожидала (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
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Автор
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Квартира в Киеве
Квартира в Киеве

Девушка от столь заманчивого предложения отказалась.

В Украине, при огромном предложении на рынке съемного жилья, можно легко наткнуться на мошенников или, в лучшем случае, получить не то, что было предложено.

В такую ситуацию попала и пользователь сети, пишущая под никнеймом Граф Дякула.

"Знаете как выглядит "снять комнату с косметическим ремонтом у метро 5000 грн + к.у."? Вот так", — написала она и прикрепила к посту фото ванной комнаты с обвалившейся плиткой.

Она также отметила, что изначально предлагали ей совсем другое.

Девушка также указала, что могла бы со многим смириться и поторговаться, однако от предложения ей пришлось отказаться из-за проводки, которая не выдерживает даже включенного света.

"Бояться что в любой момент техника или сгорит или загорится, это ту мач (слишком много, — ред.)", — добавила она, отметив, что хозяин квартиры изначально показывал фото, на которых было "обрезано все, что не нужно".

Как сообщалось ранее, в Киеве на продажу выставляли квартиру за 33 тысячи долларов (886 тысяч гривен). У уютного жилья в Подольском районе проблема лишь одна — его площадь составляет всего 20 квадратных метров.

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#Киев #Квартиры
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