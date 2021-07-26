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Риск быть обманутым 50 к 1: что нужно знать при аренде или покупке недвижимости

Риск быть обманутым 50 к 1: что нужно знать при аренде или покупке недвижимости
Обновлено 22:19 Сегодня Телеграф

Как писал «Телеграф» цены на рынке недвижимости в Украине с начала года выросли и до конца года подорожание может достигнуть 25%, растут спрос и цены также на загородную недвижимость

Там, где речь идет о крупных деньгах, всегда есть шанс оказаться обманутым мошенником, и хотя профессиональные риелторы говорят, что случаи мошенничества на вторичном рынке недвижимости составляют не более 2%, все же риск быть обманутым не столь уж мал, 50 к 1.

Лучшим способом избежать мошенничества, президент Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита считает обращение за помощью к профессиональному специалисту по недвижимости.

"Обычно мошенники работают без риелтора. Профессиональный специалист по недвижимости всегда знает, на что именно обратить внимание, почувствует ситуацию на этапе проведения переговоров. Например, АСНУ на специализированных курсах для риэлторов уделяет особое внимание работе в выявленных мошеннических схем и их предотвращению", - говорит эксперт.

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Впрочем, можно рискнуть и обойтись без риелторов, если знать основные схемы мошенничества на рынке недвижимости и способы обезопасить себя от обмана. Так, к основным схемам мошенничества на рынке недвижимости жилья в Украине сегодня относят:

  • низкую стоимость объекта недвижимости (на 30% и более ниже чем средняя по рынку);
  • сделки по поддельной доверенности, когда владелец может даже не знать о продаже своей недвижимости;
  • подделка паспортов собственников жилья;
  • поддельные судебные решения о признании права собственности на объект недвижимого имущества;
  • торопливость при продаже: попытка избежать более глубоких проверок документов.

Наличие одного из этих признаков уже должно насторожить покупателя, которому следует не спешить со сделкой и выполнить ряд простых рекомендаций:

  • выяснить среднюю цену на рынке, что при слишком низком предложении уже может побудить покупателя держаться настороже;
  • стараться не иметь дел с жильем, продавать которое пытаются по доверенности, иметь дела лишь с собственниками квартиры;
  • не стесняться проверять личность собственника жилья, например, расспросив соседей или жильцов подъезда;
  • не идти на поводу у продавца, торопящего со сделкой, особенно если цена ниже чем в среднем по рынку, не стесняться узнать у него, почему он хочет реализовать свое имущество столь поспешно.

По словам профессиональных риелторов, наиболее популярным (80-90% всех случаев) является мошенничество на рынке аренды жилья, что чаще всего выглядит как сдача квартиры мошенником сразу нескольким потенциальным арендаторам. В данной ситуации, помимо проверки документов, следует обращать внимание на требование потенциального владельца жилья насчет уплаты вперед как можно большей суммы. Так, если хозяин жилья сдавая квартиру на год, просит заплатить сразу за несколько месяцев вперед - это уже сигнал тревоги и не мешает взять тайм-аут, чтобы заняться, например, знакомством с соседями и их расспросами.

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Впрочем, в Ассоциации риелторов Украины успокаивают, что шансы нарваться на мошенников на рынке с каждым годом снижаются на 30-40%, и к концу 2021 года доля мошеннических операций составит около 1% среди всех сделок купли-продажи и аренды жилья. Всему этому способствует рост числа риелторов и обращений к ним клиентов, рост уровня информированности украинцев о мошеннических сделках и общее улучшение экономической ситуации – при кризисе число мошенничеств напротив растет на 30-40% в год.

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Никита Синицин
Автор: Никита Синицин
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Недвижимость, Советы, Мошенники, Квартиры, Аренда.
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Риск быть обманутым 50 к 1: что нужно знать при аренде или покупке недвижимости
Риск быть обманутым 50 к 1: что нужно знать при аренде или покупке недвижимости
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