Церемонія пам’яті жертв Бабиного Яру: що відбувається в київському заповіднику (фоторепортаж)

До місця приїхали й українські політичні та громадські діячі.

У Києві в Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" 6 жовтня проходять пам’ятні заходи, присвячені 80-й річниці трагедії.

На місці знаходиться кореспондент "Телеграфа".

О 19:25 з промовою має виступити президент України Володимир Зеленський, а поки до місця приїжджають охочі вшанувати пам’ять розстріляних нацистами людей.

Серед присутніх на заході помічені деякі українські політичні та громадські діячі.

Серед них, радник глави МВС Антон Геращенко, журналіст Дмитро Гордон, боксер Володимир Кличко, політик і музикант Святослав Вакарчук і мільярдер Віктор Пінчук.

Антон Геращенко

Антон Геращенко

Святослав Вакарчук

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон

Володимир Кличко

Віктор Пінчук

Очікується, що на заходах крім українського лідера буде присутній і президент Ізраїлю Іцхак Герцог, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, президент Албанії Ілір Мета, а також діячі єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, і українців, які рятували євреїв від смерті під час окупації Києва нацистами.

Відвідувачі збираються в Бабиному Яру

Заходи до річниці Бабиного Яру

Відвідувачі збираються в Бабиному Яру

Прапори України та Ізраїлю

Крім того, 6 жовтня будуть відкриті два нові об’єкти на території заповідника.

Йдеться про "Кришталеву стіну плачу" художниці Марини Абрамович, а також "Курган пам’яті", в якому за допомогою 3D-моделювання будуть відтворені деталі розстрілів в Бабиному Яру.

Кришталева стіна плачу

Кришталева стіна плачу

Як повідомлялося раніше, СБУ розсекретила деякі документи, в яких розкриваються нові подробиці масових розстрілів в Бабиному Яру.