Трагедія в Бабиному Яру очима очевидців: СБУ розсекретила архіви (фото)

За два роки — з вересня 1941 по вересень 1943 в Бабиному Яру в Києві розстріляли понад сотню тисяч людей.

Це були як цивільні, так і військовополонені. У дні найбільш масових розстрілів — 29 та 30 вересня 1941 нацисти розстріляли близько 34 тисяч киян-євреїв. До 80-х роковин трагедії СБУ розсекретила архіви з допитами свідків злочинів фашистів.

З архівами можна ознайомитися на сайті архіву Українського визвольного руху.

"22 вересня 1941 роки я бачила, як німці в вантажних критих машинах вивозили людей до Бабиного яру". Таких машин в той день Наталя Петренко нарахувала 35. Згідно з її свідченнями над полоненим фашисти знущалися перед розстрілами.

"Я бачила як з автомобілів виводили людей, роздягали їх до нижньої білизни, змушували лягати животом на землю, після чого їх били гумовими палицями, а після побиття вони піднімалися і по три людини передавалися іншим німцям, а останні в свою чергу направляли іншим німцям, які стояли біля самого Бабиного яру, де і розстрілювали привезених на машинах людей у прірви ".

Протокол допиту Наталії Федосіївни Петренко від 28 листопада 1943 р

Інша очевидиця, Надія Горбачова в своїх спогадах на допиті згадує, що в роки окупації жила біля Бабиного Яру.

В той же день, 22 вересня вона також бачила машини з єврейським населенням Києва — чоловіками, жінками, немовлятами.

"Я особисто бачила, як німці кидали грудних дітей в яр. У яру були не лише розстріляні, а й поранені, а також живі діти. І все-таки німці продовжували закопування яру, причому було помітно як невеликий шар землі ворушиться від руху живих людей".

Протокол допиту Надії Трохимівни Горбачової від 28 листопада 1943 р

Поблизу був Сирецький концтабір, в якому німці також катували в’язнів. Свідчення цього є в матеріалах допиту.

Одним з його полонених був Давидов Володимир Юрійович, який на допиті розповів, що фашисти змушували полонених в 1943-му розкопувати тіла розстріляних в Бабиному Яру.

Фрагмент протоколу допиту Давидова Володимира Юрійовича від 9 листопада 1943

Всього на сайті доступні 58 документів і протоколів допитів свідків трагедії в Бабиному Яру.

Раніше "Телеграф" писав, що до 80-х роковин масових розстрілів Нацбанк випустив пам’ятну монету із зображенням серця, пробитого кулею.