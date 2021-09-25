До річниці трагедії в Бабиному Яру випустили пам’ятні монети (фото)

Їх введуть в обіг 27 вересня.

У 2021 року виповнюється 80 років з моменту початку трагедії в Бабиному Яру в Києві, коли за два роки — з вересня 41 по вересень 43 фашисти розправилися тут з більш ніж 100 тисячами осіб. В день перших розстрілів 80 років по тому, в оборот в Україні запустять пам’ятні монети.

Про це повідомили в НБУ.

Випустили монети двох типів. Перша — зі срібла, номіналом в 10 грн. Її віддрукують тиражем в три тисячі штук. Вона буде вагою 31,1 грам і діаметром 38,6 мм.

Монета номіналом 10 грн до річниці трагедії

Монета номіналом 5 грн буде зроблена з нейзильберу і викарбувана в тиражі 40 тисяч штук. Вона буде доступна в сувенірній упаковці (порівну в упаковці і без по 20 тис. штук). Її характеристики: вага — 16.54 грамів, діаметр — 35 мм.

Монета номіналом 5 грн до річниці трагедії

Монету оформили художники Володимир Таран та Олександр і Сергій Харуки, скульптори Володимир Дем’яненко і Володимир Атаманчук, програмне моделювання виконав Юрій Лук’янов.

На монеті зображено пробите кулею серце, топографічне відображення Бабиного яру і кола, які нагадують мішень.

Раніше "Телеграф" писав, як виготовляли пам’ятні монети до річниці Незалежності України.