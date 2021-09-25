К годовщине трагедии в Бабином Яру выпустили памятные монеты (фото)

Их введут в обиход 27 сентября.

В 2021 году исполняется 80 лет с момента начала трагедии в Бабином Яру в Киеве, когда за два года — с сентября 41 по сентябрь 43 фашисты расправились здесь с более чем 100 тысячами человек. В день первых расстрелов 80 лет спустя, в оборот в Украине запустят памятные монеты.

Об этом сообщили в НБУ.

Выпустили монеты двух типов. Первая — из серебра, достоинством в 10 грн. Ее отпечатают тиражом в три тысячи штук. Она будет весом 31,1 грамм и диаметром 38,6 мм.

Монета номиналом 10 грн к годовщине трагедии

Монета номиналом 5 грн будет сделана из нейзильбера и отчеканена в тираже 40 тысяч штук. Она будет доступна в сувенирной упаковке (поровну в упаковке и без по 20 тыс. штук) . Ее характеристики: вес — 16.54 граммов, диаметр — 35 мм.

Монета номиналом 5 грн к годовщине трагедии

Монету оформили художники Владимир Таран и Александр и Сергей Харуки, скульпторы Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук, программное моделирование выполнил Юрий Лукьянов.

На монете изображено пробитое пулей сердце, топографическое отображение Бабиного яра и круги, которые напоминают мишень.

Ранее "Телеграф" писал, как изготавливали памятные монеты к годовщине Независимости Украины.