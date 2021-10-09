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Під будинком Порошенка в Козині відбуваються сутички: подробиці (відео)

Автор
Геннадій Лубенець
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Поліція під будинком Порошенка
Поліція під будинком Порошенка

У поліції заявляють, що контролюють ситуацію.

Під будинком в Козині, де проживає колишній президент України Петро Порошенко, відбулися зіткнення між двома групами з "протилежними політичними поглядами".

Про це поінформувала пресслужба поліції Київської області.

У повідомленні зазначено, що акції почалися близько опівночі та спочатку проходили мирно, проте протягом дня учасники акції намагалися влаштувати штовханину, яка припинялась правоохоронцями.

"Правоохоронці закликають учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства та не порушувати громадський порядок", — йдеться в повідомленні.

В цей час під будинком Порошенка чергують близько 60 поліціянтів і спецпризначенців.

Разом з тим блогер Андрій Луганський оприлюднив відео того, як одна група намагалася брати штурмом кордон, судячи з усього, ветеранів АТО/ООС.

За його словами, під час сутички були застосовані газові балончики, крім того, він повідомив про постраждалих, але не назвав їх кількості.

Він зазначає, що подібні атаки відбуваються приблизно раз у 20 хвилин і прогнозує, що вони триватимуть всю ніч.

Як повідомлялося раніше, 23 вересня біля будівлі Верховної Ради зібралися представники руху "SaveФОП", в результаті чого між ними та силовиками відбулися зіткнення.

Теги:
#Київська область #Поліція #Протести #Петро Порошенко
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