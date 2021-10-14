Марш до Дня захисників і захисниць в Києві об’єднав три рухи (фото, відео)
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Києвом пройдуть три марші.
Учасники зібралися на мітинг в парку Шевченка. Одночасно в столиці пройдуть кілька заходів: Марш до дня захисників України, організований ветеранським рухом, Марш слави УПА від ВО Свобода та Марш націй, організований Нацкорпусом.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфа" з місця події.
На місці вже зібралися від двох до трьох тисяч людей. На 13:00 заплановано віче. Через годину учасники маршів висуватимуться по Хрещатику і пройдуть разом до Майдану Незалежності.
Марш слави УПА пройде в 16-й раз. Він приурочений не лише до Дня захисників і захисниць України, а й до Дня козацтва та річниці створення Української повстанської армії. На нього приїхали люди з різних куточків країни.
Після ходи до Майдану Незалежності марш розділиться — частина піде до Стіни пам’яті на Михайлівській площі, а частина до Офісу президента на Банковій. Карту маршів опублікували правоохоронці, попередивши, що частина вулиць будуть перекриті.
Нацкорпус при підготовці маршу планував звернутися до влади з вимогами, серед яких — заборона виборів на Донбасі до возз’єднання з Україною і звільнення політв’язнів. Відзначимо, що президент України Володимир Зеленський зараз не в Києві — він відбув з робочим візитом в Запорізьку область.
Згадали і на Марші про ворогів України. До них деякі учасники зарахували як Росію, так і ЛГБТ і Євросоюз.
Фото і відео: Ян Доброносов, "Телеграф"
Раніше "Телеграф" писав, що крім Дня захисників і захисниць, частина українців святкує Покров Пресвятої Богородиці.
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