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Покров Пресвятої Богородиці: народні прикмети і заборони

Автор
Анна Барабан
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Покров Пресвятої Богородиці
Покров Пресвятої Богородиці

Вважалося, що саме на Покрову випадає перший сніг.

У четвер, 14 жовтня, відзначається одне з головних християнських свят — Покров Пресвятої Богородиці. У народній традиції цей день зветься Покров. Дата свята неперехідна, що означає, що Покров Пресвятої Богородиці відзначається щороку в той же день.

Крім Покрови, 14 жовтня в Україні відзначається День захисника і захисниці і День українського козацтва.

За переказами, 14 жовтня 910 року Пресвята Богородиця в оточенні ангелів прийшла до обложених константинопольців, зняла свій покрив і накрила ним людей для захисту. Після цього вороги відступили від Константинополя.

У цей день обов'язково йшли до церкви всією сім'єю
У цей день обов'язково йшли до церкви всією сім'єю

Покров знаменував собою закінчення польових робіт і прихід зими, тому люди намагалися завершити всі сільськогосподарські справи до цього дня.

Традиційно 14 жовтня в храмах підноситься молитва Пресвятої Богородиці. Обов’язково сходіть до церкви і помоліться Богоматері. Варто купити свічку і принести її з собою додому.

Покров на Русі відкривав сезон весіль. Люди вірили, що дівчина, яка раніше за всіх в храмі в цей день свічку Богородиці поставить, та швидше за всіх заміж вийде.

Що не можна робити 14 жовтня:

  • У цей день суворо заборонено сваритися і лаятися.
  • Не можна займатися рукоділлям і ремонтом.
  • Не можна нічого робити по дому, окрім приготування їжі.
  • Жінкам не слід надягати штани і залишати голову незібраної.
  • Не рекомендується давати нездійсненні обіцянки і порушувати своє слово.
  • Не можна на Покров відмовляти сватам.
  • Варто відмовитися від риболовлі та полювання.

Народні прикмети 14 жовтня:

  • Якщо на Покрову випадає сніг, зима буде сніжною і вітряною.
  • Якщо початку опадати дубове листя, наближаються холоди ;.
  • Якщо на Покрову випав сніг, то буде сніжно і на Дмитрієв день.
  • Якщо журавлі полетіли до Покрови, зима буде холодною.
  • Якщо снігу в цей день немає, то вже до грудня не випаде.

Також, "Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, які можна відправити своїм близьким.

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