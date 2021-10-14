Покров Пресвятої Богородиці: народні прикмети і заборони
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Вважалося, що саме на Покрову випадає перший сніг.
У четвер, 14 жовтня, відзначається одне з головних християнських свят — Покров Пресвятої Богородиці. У народній традиції цей день зветься Покров. Дата свята неперехідна, що означає, що Покров Пресвятої Богородиці відзначається щороку в той же день.
Крім Покрови, 14 жовтня в Україні відзначається День захисника і захисниці і День українського козацтва.
За переказами, 14 жовтня 910 року Пресвята Богородиця в оточенні ангелів прийшла до обложених константинопольців, зняла свій покрив і накрила ним людей для захисту. Після цього вороги відступили від Константинополя.
Покров знаменував собою закінчення польових робіт і прихід зими, тому люди намагалися завершити всі сільськогосподарські справи до цього дня.
Традиційно 14 жовтня в храмах підноситься молитва Пресвятої Богородиці. Обов’язково сходіть до церкви і помоліться Богоматері. Варто купити свічку і принести її з собою додому.
Покров на Русі відкривав сезон весіль. Люди вірили, що дівчина, яка раніше за всіх в храмі в цей день свічку Богородиці поставить, та швидше за всіх заміж вийде.
Що не можна робити 14 жовтня:
- У цей день суворо заборонено сваритися і лаятися.
- Не можна займатися рукоділлям і ремонтом.
- Не можна нічого робити по дому, окрім приготування їжі.
- Жінкам не слід надягати штани і залишати голову незібраної.
- Не рекомендується давати нездійсненні обіцянки і порушувати своє слово.
- Не можна на Покров відмовляти сватам.
- Варто відмовитися від риболовлі та полювання.
Народні прикмети 14 жовтня:
- Якщо на Покрову випадає сніг, зима буде сніжною і вітряною.
- Якщо початку опадати дубове листя, наближаються холоди ;.
- Якщо на Покрову випав сніг, то буде сніжно і на Дмитрієв день.
- Якщо журавлі полетіли до Покрови, зима буде холодною.
- Якщо снігу в цей день немає, то вже до грудня не випаде.
Також, "Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, які можна відправити своїм близьким.
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