Покров Пресвятої Богородиці: народні прикмети і заборони

Вважалося, що саме на Покрову випадає перший сніг.

У четвер, 14 жовтня, відзначається одне з головних християнських свят — Покров Пресвятої Богородиці. У народній традиції цей день зветься Покров. Дата свята неперехідна, що означає, що Покров Пресвятої Богородиці відзначається щороку в той же день.

Крім Покрови, 14 жовтня в Україні відзначається День захисника і захисниці і День українського козацтва.

За переказами, 14 жовтня 910 року Пресвята Богородиця в оточенні ангелів прийшла до обложених константинопольців, зняла свій покрив і накрила ним людей для захисту. Після цього вороги відступили від Константинополя.

У цей день обов'язково йшли до церкви всією сім'єю

Покров знаменував собою закінчення польових робіт і прихід зими, тому люди намагалися завершити всі сільськогосподарські справи до цього дня.

Традиційно 14 жовтня в храмах підноситься молитва Пресвятої Богородиці. Обов’язково сходіть до церкви і помоліться Богоматері. Варто купити свічку і принести її з собою додому.

Покров на Русі відкривав сезон весіль. Люди вірили, що дівчина, яка раніше за всіх в храмі в цей день свічку Богородиці поставить, та швидше за всіх заміж вийде.

Що не можна робити 14 жовтня:

У цей день суворо заборонено сваритися і лаятися.

Не можна займатися рукоділлям і ремонтом.

Не можна нічого робити по дому, окрім приготування їжі.

Жінкам не слід надягати штани і залишати голову незібраної.

Не рекомендується давати нездійсненні обіцянки і порушувати своє слово.

Не можна на Покров відмовляти сватам.

Варто відмовитися від риболовлі та полювання.

Читайте також: Категорія Суспільство Прикмети і що суворо заборонено робити на Покров 14 жовтня Свято, повна назва якого Покров Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії, в православ’ї є великим і неперехідним.

Народні прикмети 14 жовтня:

Якщо на Покрову випадає сніг, зима буде сніжною і вітряною.

Якщо початку опадати дубове листя, наближаються холоди ;.

Якщо на Покрову випав сніг, то буде сніжно і на Дмитрієв день.

Якщо журавлі полетіли до Покрови, зима буде холодною.

Якщо снігу в цей день немає, то вже до грудня не випаде.

Також, "Телеграф" зібрав найкращі привітання та побажання у віршах і листівках з днем Покрова Пресвятої Богородиці, які можна відправити своїм близьким.