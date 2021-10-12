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Обряди, ритуали і замовляння на Покров для незаміжніх дівчат

Автор
Анна Барабан
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Ритуали, які допоможуть дівчині знайти нареченого Новина оновлена 12 жовтня 2021, 14:59
Ритуали, які допоможуть дівчині знайти нареченого

На Покрову можна провести кілька обрядів, як на заміжжя, так і на приваблення нареченого.

У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці.

У цей день багато дівчат можуть істотно "вплинути" на свою долю. На Покрову можна провести різні магічні обряди, ритуали і змови, якими можна змінити своє сімейне життя. Але варто пам’ятати, що з цими ритуалами потрібно бути дуже обережними.

Головне, робити це з чистим серце і глибоко вірити в успіх.

Обряди на Покрову, які допоможуть дівчині зустріти нареченого

Отже, тим, хто хоче швидше вийти заміж, варто дотримуватися таких прикмет.

  • Обов’язково варто сходити до церкви.

Там, потрібно буде поставити свічку перед іконою Покрови Богородиці і вимовити слова: "Покрова-матінка, крій землю сніжком, а мене женишком" або "Покрова-Матінка, крій землю сніжком, а мене молоду хусткою".

Існує прикмета, що хто раніше всіх свічку поставить, той раніше всіх і заміж вийде.
Існує прикмета, що хто раніше всіх свічку поставить, той раніше всіх і заміж вийде.
  • Купіть букет квітів, принесіть його додому і поставте у вазу в центрі столу.
  • Не забудьте провести обряд із залучення у своє життя нареченого.

Купіть біле простирадло і накинь її на себе як плащ. Потім запаліть церковну свічку і скажіть змову стільки раз, скільки вам виповнилося на цю мить повних років: "Покров, Покров! Землю небесною крупою накрий, а мене, (ваше ім’я), накрий канителлю весільної. Богородиця, пішли мені жениха славного, судженого — вірного! В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь ". Після чого загасити свічку, а простирадло акуратно постеліть на ліжко. Наступні 3 ночі спите на ній, після чого спаліть її.

Щоб збільшити свої шанси на заміжжя, постарайтеся весь Покров проходити з зав’язаним на голові білою хусткою, навіть вдома.
Щоб збільшити свої шанси на заміжжя, постарайтеся весь Покров проходити з зав’язаним на голові білою хусткою, навіть вдома.
  • Спечіть булочки чи пиріжки і почастуєте ними своїх знайомих.

Сказавши про себе: «Тобі віддаю смачний пиріжок, а до мене скоро прийде хороший женишок».

  • Потрібно подати тим, хто просить, милостиню, примовляючи тихо: "на двох".
  • Візьміть трохи хліба і погодуйте птахів.

Коли вони будуть його клювати, промовте: «Пташка хлібець клює, а на мій поріг наречений скоро прийде».

  • З самого ранку заплетіть косу і тільки ввечері розпустіть волосся.
У цей святковий день ні з ким не сваріться, налаштуйтеся на позитивний лад, нікого не осуджуйте.
У цей святковий день ні з ким не сваріться, налаштуйтеся на позитивний лад, нікого не осуджуйте.
  • Носити на Покров можна тільки сукні або спідниці.
  • Сходіть до церкви і купіть три свічки.

Одну поставте за здоровʼя всіх чоловіків, які були у вашому житті, другу — за своє здоров’я, третю — за судженого.

  • Привітайте зі святом Покрови хоча б одну сімейну пару.

Нагадаємо, що на свято Покрову існують свої заборони. Наприклад, не можна виконувати важку домашню роботу, зловживати алкоголем і лихословити.

Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.

Теги:
#Покров #Прикмети #Ритуали #Покров Пресвятої Богородиці
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