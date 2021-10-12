Обряди, ритуали і замовляння на Покров для незаміжніх дівчат

На Покрову можна провести кілька обрядів, як на заміжжя, так і на приваблення нареченого.

У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці.

У цей день багато дівчат можуть істотно "вплинути" на свою долю. На Покрову можна провести різні магічні обряди, ритуали і змови, якими можна змінити своє сімейне життя. Але варто пам’ятати, що з цими ритуалами потрібно бути дуже обережними.

Головне, робити це з чистим серце і глибоко вірити в успіх.

Обряди на Покрову, які допоможуть дівчині зустріти нареченого

Отже, тим, хто хоче швидше вийти заміж, варто дотримуватися таких прикмет.

Обов’язково варто сходити до церкви.

Там, потрібно буде поставити свічку перед іконою Покрови Богородиці і вимовити слова: "Покрова-матінка, крій землю сніжком, а мене женишком" або "Покрова-Матінка, крій землю сніжком, а мене молоду хусткою".

Існує прикмета, що хто раніше всіх свічку поставить, той раніше всіх і заміж вийде.

Купіть букет квітів, принесіть його додому і поставте у вазу в центрі столу.

Не забудьте провести обряд із залучення у своє життя нареченого.

Купіть біле простирадло і накинь її на себе як плащ. Потім запаліть церковну свічку і скажіть змову стільки раз, скільки вам виповнилося на цю мить повних років: "Покров, Покров! Землю небесною крупою накрий, а мене, (ваше ім’я), накрий канителлю весільної. Богородиця, пішли мені жениха славного, судженого — вірного! В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь ". Після чого загасити свічку, а простирадло акуратно постеліть на ліжко. Наступні 3 ночі спите на ній, після чого спаліть її.

Щоб збільшити свої шанси на заміжжя, постарайтеся весь Покров проходити з зав’язаним на голові білою хусткою, навіть вдома.

Спечіть булочки чи пиріжки і почастуєте ними своїх знайомих.

Сказавши про себе: «Тобі віддаю смачний пиріжок, а до мене скоро прийде хороший женишок».

Потрібно подати тим, хто просить, милостиню, примовляючи тихо: "на двох".

Візьміть трохи хліба і погодуйте птахів.

Коли вони будуть його клювати, промовте: «Пташка хлібець клює, а на мій поріг наречений скоро прийде».

З самого ранку заплетіть косу і тільки ввечері розпустіть волосся.

У цей святковий день ні з ким не сваріться, налаштуйтеся на позитивний лад, нікого не осуджуйте.

Носити на Покров можна тільки сукні або спідниці.

Сходіть до церкви і купіть три свічки.

Одну поставте за здоровʼя всіх чоловіків, які були у вашому житті, другу — за своє здоров’я, третю — за судженого.

Привітайте зі святом Покрови хоча б одну сімейну пару.

Нагадаємо, що на свято Покрову існують свої заборони. Наприклад, не можна виконувати важку домашню роботу, зловживати алкоголем і лихословити.

Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.