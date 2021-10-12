Обряди, ритуали і замовляння на Покров для незаміжніх дівчат
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На Покрову можна провести кілька обрядів, як на заміжжя, так і на приваблення нареченого.
У четвер, 14 жовтня, православна і католицька церкви щорічно відзначають головне осіннє свято — Покрову Пресвятої Богородиці.
У цей день багато дівчат можуть істотно "вплинути" на свою долю. На Покрову можна провести різні магічні обряди, ритуали і змови, якими можна змінити своє сімейне життя. Але варто пам’ятати, що з цими ритуалами потрібно бути дуже обережними.
Головне, робити це з чистим серце і глибоко вірити в успіх.
Обряди на Покрову, які допоможуть дівчині зустріти нареченого
Отже, тим, хто хоче швидше вийти заміж, варто дотримуватися таких прикмет.
- Обов’язково варто сходити до церкви.
Там, потрібно буде поставити свічку перед іконою Покрови Богородиці і вимовити слова: "Покрова-матінка, крій землю сніжком, а мене женишком" або "Покрова-Матінка, крій землю сніжком, а мене молоду хусткою".
- Купіть букет квітів, принесіть його додому і поставте у вазу в центрі столу.
- Не забудьте провести обряд із залучення у своє життя нареченого.
Купіть біле простирадло і накинь її на себе як плащ. Потім запаліть церковну свічку і скажіть змову стільки раз, скільки вам виповнилося на цю мить повних років: "Покров, Покров! Землю небесною крупою накрий, а мене, (ваше ім’я), накрий канителлю весільної. Богородиця, пішли мені жениха славного, судженого — вірного! В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь ". Після чого загасити свічку, а простирадло акуратно постеліть на ліжко. Наступні 3 ночі спите на ній, після чого спаліть її.
- Спечіть булочки чи пиріжки і почастуєте ними своїх знайомих.
Сказавши про себе: «Тобі віддаю смачний пиріжок, а до мене скоро прийде хороший женишок».
- Потрібно подати тим, хто просить, милостиню, примовляючи тихо: "на двох".
- Візьміть трохи хліба і погодуйте птахів.
Коли вони будуть його клювати, промовте: «Пташка хлібець клює, а на мій поріг наречений скоро прийде».
- З самого ранку заплетіть косу і тільки ввечері розпустіть волосся.
- Носити на Покров можна тільки сукні або спідниці.
- Сходіть до церкви і купіть три свічки.
Одну поставте за здоровʼя всіх чоловіків, які були у вашому житті, другу — за своє здоров’я, третю — за судженого.
- Привітайте зі святом Покрови хоча б одну сімейну пару.
Нагадаємо, що на свято Покрову існують свої заборони. Наприклад, не можна виконувати важку домашню роботу, зловживати алкоголем і лихословити.
Раніше "Телеграф" дізнався у військового священника, протоієрея Дмитра Поворотного, що важливо зробити на Покрова, щоб знайти підтримку у Богородиці.
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