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Среда, 14.10.2020
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Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября
Приметы и что строго запрещено делать на Покров 14 октября

Обряды, ритуалы и заговоры на Покров для незамужних девушек

Обряды, ритуалы и заговоры на Покров для незамужних девушек
Обновлено 09:00 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
14 октября отмечается один из самых почитаемых праздников - Покров Пресвятой Богородицы. Этот день особенный для незамужних девушек - 14 октября можно провести различные обряды и ритуалы, которые помогут привлечь в свою жизнь жениха.

Существует огромное количество заговоров на Покров Пресвятой Богородицы, благодаря которым можно повлиять на семейную жизнь.

С ритуалами нужно быть очень острожными, так как они действительно работают. Девушка не сможет привлечь в свой дом любимого мужчину, если у него есть другая девушка, женщина или жена.

Итак, тем, кто хочет быстрее выйти замуж, стоит придерживаться таких примет.

Обязательно стоит сходить в церковь. Там, нужно будет поставить свечу перед иконой Покрова Богородицы и произнести слова: “Покров-батюшка, покрой землю снежком, а меня женишком“ или “Покров-Матушка, покрой землю снежком, а меня молодую платком“. Так, существует примета, что кто раньше всех свечу поставит, тот раньше всех и замуж выйдет.

Не забудьте провести обряд по привлечению в свою жизнь жениха. Купите белую простыню и накинь ее на себя как плащ. Затем зажгите церковную свечу и скажите заговор столько раз, сколько вам исполнилось на данный момент полных лет: “Покров, Покров! Землю небесной крупой накрой, а меня, (ваше имя), накрой канителью свадебной. Богородица, пошли мне жениха славного, суженого – верного! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь“. После чего затушите свечу, а простынь аккуратно постелите на кровать. Следующие 3 ночи спите на ней, после чего сожгите ее.

Чтобы увеличить свои шансы на замужество, постарайтесь весь Покров проходить с повязанным на голове белым платком, даже дома.

Также в праздник Покрова Пресвятой Богородицы важно соблюсти следующие обряды:

  • Испеките булочки или пирожки и угостите ими своих знакомых. Сказав про себя: «Тебе отдаю вкусный пирожок, а ко мне скоро придет хороший женишок».

  • Возьмите немного хлеба и покормите птиц. Когда они будут его клевать, промолвите: «Птичка хлебушек клюет, а на мой порог жених скоро придет».

  • С самого утра заплетите косу и только вечером распустите волосы.

  • Нужно подать просящим милостыню, приговаривая тихо: "на двоих".

  • Носить на Покров можно только платья или юбки.

  • Сходите в церковь и купите три свечки. Одну поставьте за здравие всех мужчин, которые были в вашей жизни, вторую – за своё здравие, третью – за суженого.

  • Купите букет цветов, принесите его домой и поставьте в вазу в центре стола.

  • Поздравьте с праздником Покрова хотя бы одну семейную пару - для этого "Телеграф" уже подготовил красивые картинки для поздравления с Покровом Пресвятой Богородицы.

В этот праздничный день ни с кем не ругайтесь, настройтесь на позитивный лад, никого не осуждайте.

Чтобы Вы не "нагрешили" 14 октября, "Телеграф" собрал для Вас приметы и запреты на Покров 2020.

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Покров, Приметы, Ритуалы, Покров Пресвятой Богородицы.

Автор:

Телеграф
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