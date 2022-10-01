Когда отмечаем Преставление Иоанна Богослова и Покров Пресвятой Богородицы: календарь церковных праздников на октябрь 2022

В октябре отмечается один из самых важных для украинцев церковных праздников.

На календаре октябрь, а это значит, что пора готовиться к новой "порции" важных праздников, которых кстати на второй осенний месяц также приходится достаточно большое количество. В принципе, практически каждый день отмечается какой-нибудь святой, но мы собрали для вас только самые важные.

Среди них — Преставление Иоанна Богослова, Иверская икона Божией Матери, День апостола Луки и наверняка самый важный, особенно для украинцев, Покров Пресвятой Богородицы. Подробнее об этих праздниках и датах их празднования — читайте далее.

Какие церковные праздники отмечают в октябре 2022 года:

Церковный православный календарь на октябрь 2022

Согласно церковному календарю, самыми важными праздниками в октябре являются такие:

2 октября — День памяти благоверного Игоря, князя Киевского и Черниговского;

3 октября — Мученика и исповедника Михаила, князя Черниговского;

9 октября — Преставление Иоанна Богослова;

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

26 октября — Иверской иконы Божией Матери;

31 октября — Апостола и Евангелиста Луки.

Отметим, что октябрь — это довольно щадящий месяц для верующих, ведь их ждут только однодневные посты, что значит, что в эти дни нельзя есть пищу животного происхождения. Посты припадают на такие даты: 1 октября, 6 октября, 8 октября, 13 октября, 15 октября, 20 октября, 22 октября, 27 октября и 29 октября.

Ранее Телеграф сообщал, что синоптики не исключают того, что в октябре в некоторых регионах выпадет первый снег. Также мы писали, чего ожидать от погоды в ноябре.