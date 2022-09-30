До +27 тепла, но не без сюрпризов: какими в Украине будут первые выходные октября

Без осадков в эти выходные не обойдется

Первые выходные октября в большинстве регионов Украины будут теплыми и без большого количества осадков. Однако хорошие погодные условия может осложнить сильная магнитная буря, которая затянется на несколько дней. Об этом предупредила народная синоптика Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Начну прогноз на первый октябрьский день не с погоды, а с прогноза магнитных бурь. Завтра они обещают быть серьезными, Солнце захочет побыть более активным, вспышки и выбросы обещают быть мощными, поэтому обратите внимание на свое здоровье, не удивляйтесь возможным неполадкам в системах связи!", — отметила она.

Что касается температурных показателей, то 1 октября почти во всех регионах Украины будет тепло – столбики термометров днем покажут +18+23 градуса, на юге Украины +20+27 градусов, в западных областях +13+18 градусов.

Дожди при этом ожидаются лишь местами — немного коснутся восточных и западных регионов днем, а вечером могут добраться до Житомирской, Киевской и Луганской областей.

В Киеве 1 октября прогнозируется до +19 тепла днем. В субботу будет теплым и сухим, а к вечеру возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 2 октября, осадков станет гораздо больше, ветер усилится, а температурные показатели пойдут на убыль.

По данным погодного сайта meteoprog.ua, в субботу дожди прогнозируются только в западных регионах. А в воскресенье осадки минуют только Донецкую, Луганскую области и Крым, а вот на остальной территории Украины будет дождь.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 1 октября

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 1 октября

Ранее Телеграф сообщал, что синоптики не исключают того, что в октябре в некоторых регионах выпадет первый снег. Также мы писали, чего ожидать от погоды в ноябре.